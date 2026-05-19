MG: motociclista pede ajuda à mãe depois de fugir de policiais
O condutor estava sem habilitação e não respeitou os pedidos dos policiais para estacionar a motocicleta em ação da Operação Maio Amarelo
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Um motociclista de 22 anos sem habilitação foi preso nessa segunda-feira (19/5) depois de uma tentativa frustrada de fuga da Polícia Militar (PMMG) no Bairro Vale Pastoril, em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce.
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A ocorrência foi registrada pela corporação em ação feita pela “Operação Maio Amarelo 2026", que marca o início das atividades preventivas voltadas à prevenção de acidentes de trânsito e preservação da vida.
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Segundo a PMMG, a equipe deparou com um condutor sobre uma motocicleta CG-160 que, após avistar as viaturas policiais, mudou de direção e acelerou para fugir da abordagem. O piloto usava uma mochila de entregas e levou a mão à cintura. Os policiais se assustaram com os gestos e deram ordem para a parada do motoqueiro através de sinalizações.
O condutor foi visto primeiramente entre os bairros Castanheiras e Figueiras, acelerou sentido ao Bairro Industrial, passou pelas proximidades do aeroporto de Governador Valadares, seguiu em direção à Avenida Juscelino Kubitschek, até ser abordado no Vale Pastoril.
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Os militares apontam que as ações do motociclista colocaram em risco a integridade física das pessoas que estavam nas ruas. Ele quase bateu em outros veículos, fez ultrapassagens pela contramão e em vias de faixa dupla contínua.
Ao perceber que não conseguiria escapar dos agentes de segurança, o condutor desistiu da fuga, parou na porta de casa, bateu no portão e chamou pela mãe. O piloto foi abordado e preso por crime de trânsito.
No decorrer da vistoria, os policiais identificaram que a motocicleta estava sem retrovisor, com os dois pneus desgastados, assim como a placa de identificação, em decorrência de manobras perigosas.
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O autor foi encaminhado ao hospital para avaliação fisiológica e, depois, para a delegacia.