Seis carros de luxo são furtados por quadrilha em BH; um é preso

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Seis carros de luxo foram furtados por um trio em um estacionamento na Avenida Barão Homem de Melo, no Bairro Estoril, na Região Oeste de Belo Horizonte, na madrugada deste domingo (2/8). A ação foi registrada por câmeras de segurança e terminou com a prisão de um dos suspeitos. Os outros dois conseguiram fugir e são procurados pela polícia.

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), os criminosos invadiram o pátio do estabelecimento durante a madrugada e utilizaram equipamentos para destravar e dar partida nos veículos. Entre os automóveis furtados estão modelos como Mercedes e GWM Haval, com valores que chegam a R$ 526 mil. Todos os veículos eram zero quilômetro e ainda não possuíam placa.

Imagens de câmeras de segurança mostram a movimentação dos suspeitos e a saída em sequência dos carros. Segundo a PM, por volta da 0h, um suspeito entrou sozinho no estabelecimento e saiu com uma Mercedes-Benz. Cerca de 30 minutos depois, os criminosos levaram outra Mercedes e dois veículos GWM Haval. Mais tarde, por volta das 3h, os ladrões retornaram ao local e furtaram mais dois carros da marca GWM Haval.

A ocorrência, porém, só foi descoberta por volta das 6h, quando o porteiro de um prédio em frente ao estacionamento percebeu a situação e acionou a PM. Os militares identificaram que um dos carros – um GWM Haval azul – foi abandonado na saída do estacionamento e outro foi deixado na Avenida Barão Homem de Melo.

Prisão

Um dos suspeitos, de 23 anos, foi localizado com um dos carros na Via Expressa, em Contagem, na Região Metropolitana de BH. Ele dirigia um GWM Haval preto quando perdeu o controle da direção e bateu em um poste e em uma árvore, na altura do Bairro Asa Branca.

No banco do passageiro havia uma mulher, não identificada, que ficou ferida com o acidente. Ela relatou aos policiais que o motorista havia passado por ela e a convidado para “dar uma volta”, mas afirmou que não o conhecia e que não sabia do histórico criminal dele. Ela foi socorrida até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Industrial.

Com o impacto da batida, uma das rodas do carro furtado soltou e atingiu outro carro, causando danos materiais. O suspeito confessou que entrou no estacionamento com mais uma dupla para furtar os veículos. Ele também foi atendido na UPA Oeste, em BH, e foi preso em flagrante em seguida.

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O carro que ele conduzia foi levado para o pátio e as buscas continuam para localizar demais envolvidos e os outros carros furtados.

