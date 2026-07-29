Homem é preso por tentar furtar escola no Santo Agostinho
O suspeito usou uma tesoura e uma barra de ferro para entrar na instituição de ensino
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Um homem, de 46 anos, foi preso por tentar furtar eletrodomésticos e mantimentos da Escola Estadual Pandiá Calógeras no Bairro Santo Agostinho, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na madrugada desta quarta-feira (29/7). Ele foi detido em um lote vago ao lado da escola.
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Por meio das imagens das câmeras de segurança, a equipe da escola identificou o suspeito circulando
pela unidade de ensino e acionou a Polícia Militar de Minas Gerais.
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Ao chegarem ao local, os agentes cercaram o imóvel e esperaram a chegada da diretora para entrar no colégio.
Assim que entraram na unidade de ensino, os militares observaram que o suspeito havia arrancado, com uma barra de ferro e uma tesoura, a grade da janela que dava acesso à cozinha.
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Ali, o homem separou uma série de aparelhos eletrodomésticos (batedeira, liquidificador e micro-ondas) e mantimentos.
Durante as buscas, os militares encontraram o investigado em um lote vago ao lado da escola.
O homem foi preso por tentativa de furto e as ferramentas usadas no delito foram apreendidas. A Polícia Civil de Minas Gerais coordena as investigações.
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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima