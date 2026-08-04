Assine
overlay
Início Gerais
FENÔMENO

Grande BH: cidade sofre dois tremores de terra seguidos

Abalos sísmicos ocorreram entre a noite de segunda-feira (3/8) e a madrugada de terça-feira (4/8)

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
04/08/2026 19:12 - atualizado em 04/08/2026 19:21

compartilhe

SIGA
×
Vista parcial da cidade de Matozinhos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte
Tremores ocorrerm na cidade de Matozinhos, na Grande BH crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

Matozinhos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, sofreu dois abalos sísmicos nos últimos dois dias. O primeiro, com magnitude de 1,3 grau na Escala Richter, ocorreu às 22h47 desta segunda-feira (3/8). Cerca de três horas depois, às 2h09 desta terça-feira (4/8), veio o segundo tremor, que foi mais forte e atingiu 1,9 grau de magnitude. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os tremores foram registrados pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP). O primeiro ocorreu à latitude de -44,48 e à longitude de -19.39. Já o epicentro do segundo abalo foi nas coordenadas -44,07 e -19,52.

Leia Mais

Ainda de acordo com os registros dos sismógrafos da USP, ambos os tremores ocorreram a uma profundidade entre 0 e 700 metros, o que indica um fenômeno raso. Não há registro de vítimas ou de danos causados pelos abalos. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No território de Minas Gerais, sismos de pequena magnitude não são raros. Na última sexta-feira, inclusive, um desses tremores foi registrado pelos equipamentos da USP em Felixlândia, na Região Central do Estado: o abalo ocorreu às 5h14 e atingiu uma magnitude de 2,8 na Escala Richter. 

Tópicos relacionados:

terra tremor tremores

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay