Grande BH: cidade sofre dois tremores de terra seguidos

Matozinhos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, sofreu dois abalos sísmicos nos últimos dois dias. O primeiro, com magnitude de 1,3 grau na Escala Richter, ocorreu às 22h47 desta segunda-feira (3/8). Cerca de três horas depois, às 2h09 desta terça-feira (4/8), veio o segundo tremor, que foi mais forte e atingiu 1,9 grau de magnitude.

Os tremores foram registrados pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP). O primeiro ocorreu à latitude de -44,48 e à longitude de -19.39. Já o epicentro do segundo abalo foi nas coordenadas -44,07 e -19,52.

Ainda de acordo com os registros dos sismógrafos da USP, ambos os tremores ocorreram a uma profundidade entre 0 e 700 metros, o que indica um fenômeno raso. Não há registro de vítimas ou de danos causados pelos abalos.

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No território de Minas Gerais, sismos de pequena magnitude não são raros. Na última sexta-feira, inclusive, um desses tremores foi registrado pelos equipamentos da USP em Felixlândia, na Região Central do Estado: o abalo ocorreu às 5h14 e atingiu uma magnitude de 2,8 na Escala Richter.