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Sete Lagoas registrou tremor de terra nesta terça-feira (30/6)

Cidade teve um terremoto de maior intensidade em janeiro deste ano; os dados são do Centro de Sismologia da Universidade São Paulo (USP)

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Rafael Silva*
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Repórter
30/06/2026 18:32 - atualizado em 30/06/2026 18:39

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Vista de Sete Lagoas, que receberá um dos sismógrafos para reforçar o monitoramento no município
Vista de Sete Lagoas, que receberá um sismógrafo para reforçar o monitoramento no município crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A Press – 21/5/25

A cidade de Sete Lagoas, cidade da Região Central de Minas Gerais, passou por um terremoto na madrugada desta terça-feira (30/6). O tremor de terra de 1,5 foi registrado pelo Centro de Sismologia da Universidade São Paulo (USP).

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O registro do abalo sísmico foi feito as 02h25m16s, no horário de Brasília, em uma latitude de 19.46° e uma longitude de 44.27°W. A profundidade foi fixada em 0 km. 

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A instituição informa que as localizações dos terremotos podem apresentar erros e que dados de outros órgãos podem apresentar pequenas variações de localização e magnitude. 

O valor de 0km mencionado indica que o tremor foi um sismo raso (ocorrido possivelmente entre 0 e 10km), mas não há dados suficientes para estimar uma profundidade precisa.

Para efeito de comparação, os terremotos que aconteceram no dia 24 de junho na Venezuela e que, até este momento, vitimaram 1.943 pessoas, tiveram intensidade de 7,1 e 7,5. As informações são do Serviço Sismológico dos Estados Unidos (SGS) e jornalistas da AFP.

O tremor teve como epicentro uma área localiza há 21 km a oeste de Morón, cidade venezuelana e foi registrado a 10 km de profundidade. O abalo foi sentido também na Colômbia, país vizinho. 

Recorrência

No início do ano, um tremor de magnitude 3,0 foi registrado próximo ao município de Sete Lagoas. Na ocasião, a Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), informou que o tremor foi sentido pela população local. 

O Centro de Sismologia da USP e da RSBR declarou que os tremores de terra em Minas Gerais não são incomuns. Tremores com magnitudes entre 2 e 3 ocorrem todas as semanas em alguma região do país. “É o estado com o maior número de abalos sísmicos registrados. Os tremores naturais, na sua grande maioria, se devem às grandes pressões geológicas que atuam na crosta terrestre.”

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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