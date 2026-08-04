Obras de contenção do Morro da Forca serão iniciadas em agosto

Após anos de espera e sucessivos episódios de instabilidade na encosta, as obras de contenção e estabilização do Morro da Forca, em Ouro Preto, Região Central de Minas Gerais, têm empresa contratada e recursos garantidos. A intervenção, considerada uma das mais aguardadas para reduzir os riscos de novos deslizamentos na região, deverá começar ainda em agosto deste ano.



A empresa AG3M Construções Ltda. venceu a concorrência pública para executar os serviços de estabilização da encosta. O contrato foi firmado em 27 de julho deste ano, com valor de R$ 38.894.523,23. De acordo com a Seinfra, o processo licitatório foi concluído regularmente e não há pendências em relação à contratação da empresa.

Realidade do Morro da Forca

O Morro da Forca se mostrou instável após os deslizamentos registrados nos últimos anos, especialmente durante os períodos de chuva intensa.

Em janeiro de 2022, essa fragilidade recebeu uma vasta repercussão quando um grande deslizamento atingiu a região durante o período chuvoso, provocando destruição e ampliando o temor de moradores diante da possibilidade de novos desmoronamentos.

Desde então, diferentes estudos técnicos apontaram a necessidade de uma obra definitiva de estabilização para reduzir os riscos e garantir maior segurança à população.

Depois do episódio, a área voltou a registrar movimentações de terra. Em dezembro de 2022, um novo deslizamento levou as autoridades a reforçarem o monitoramento da encosta. O avanço da erosão e as constantes infiltrações demonstraram que medidas emergenciais, isoladamente, não seriam suficientes para eliminar o risco, tornando indispensável uma intervenção estrutural.

Ao longo dos últimos anos, moradores da região acompanharam uma sucessão de anúncios, estudos técnicos, elaboração de projetos e busca por recursos financeiros. Em 2023, o governo estadual informou que trabalhava para viabilizar aproximadamente R$ 30 milhões destinados às obras de contenção, iniciativa considerada essencial para tirar do papel uma solução aguardada desde os deslizamentos.

As obras incluem intervenções voltadas à estabilização da encosta, reduzindo os riscos de movimentação de terra e aumentando a segurança das áreas próximas. O investimento integra o conjunto de ações financiadas com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal.

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Agora, com a contratação concluída, o empreendimento entra na fase que antecede a execução dos serviços. A expectativa é de que, ainda este mês, a ordem de serviço seja emitida para que a empresa possa iniciar os trabalhos no local.