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PREVISÃO DO TEMPO

BH pode ter clima de deserto nesta terça (4/8); veja a previsão

Belo Horizonte começa a terça-feira com temperatura baixa, mas termômetros devem subir ao longo do dia, acompanhados do tempo seco. Veja a previsão completa

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
04/08/2026 08:47 - atualizado em 04/08/2026 08:53

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Praça da Estacão, no Centro de Belo Horizonte, no último 7 de julho, dia de clima seco e frio
BH terá dia com índices de baixa umidade em torno dos 20% crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

Na medida em que a estação seca avança, os índices de baixa umidade caem e colocam Belo Horizonte em alerta. Nesta terça-feira (4/8), a capital pode registrar níveis de umidade relativa do ar em torno de 20% – índice extremamente baixo, comum em desertos áridos.

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De acordo com a Defesa Civil de BH, a cidade enfrenta baixa temperatura ao amanhecer e tempo seco à tarde. O órgão municipal emitiu um alerta de baixa umidade nessa segunda-feira, válida pelo menos até domingo (9/8).

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Para evitar a desidratação, é recomendado beber bastante água, optar por alimentos leves e evitar frituras. Dormir em locais arejados e com umidificadores pode ajudar. Na ausência dos aparelhos, é indicado usar uma bacia com água no quarto.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), além de BH, outros 542 municípios encontram-se sob alerta de perigo potencial para tempo seco nesta terça-feira. A condição meteorológica gera níveis de umidade relativa do ar entre 20% e 30%, o que causa baixo risco à saúde e de incêndios florestais.

O que fazer?

  • Hidratação: beba bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas
  • Olhos: use colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação
  • Pele: hidrate com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares
  • Ambiente: umidifique o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar
  • Doenças respiratórias: siga a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora
  • Sol: evite exposição solar no período mais seco do dia (das 10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele

Como fica o tempo?

Conforme a previsão meteorológica, a temperatura mínima registrada na capital foi de 13,5 °C, às 5h, na Estação Cercadinho, na Região Oeste. A sensação térmica no local foi de 7,4 °C. Por outro lado, a máxima pode chegar a até 28 °C.

Temperaturas mínimas registradas por regional em 4/8

  • Barreiro: 15,5 °C, às 6h10.
  • Centro Sul: 14 °C, à 0h45.
  • Oeste: 13,5 °C, com sensação térmica de 7,4 °C, às 5h.
  • Pampulha: 15,3 °C, com sensação térmica de 15,6 °C, às 2h.
  • Venda Nova: 13,4 °C, às 6h.

Em Minas, a terça-feira é típica de inverno e estação seca, segundo o Inmet. A previsão indica que o dia será de tempo estável, com baixos índices de umidade relativa do ar à tarde, e grande amplitude térmica diurna. Isto é, baixas temperaturas ao amanhecer e elevadas no decorrer do dia.

De acordo com o Inmet, a menor temperatura do país foi registra em solo mineiro. Os termômetros em Monte Verde, no Sul de Minas, registrou apenas 5,6 °C nesta terça-feira, mas a máxima pode chegar a 32 °C nas regiões Norte, Noroeste, Triângulo e Alto Paranaíba.

Conforme a previsão, esta condição de tempo deve prevalecer ao longo da semana no estado. A tendência é de elevação gradual das temperaturas máximas no decorrer dos dias.

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O Inmet prevê um dia de céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce e céu claro a parcialmente nublado na Zona da Mata. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.

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