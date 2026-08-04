BH pode ter clima de deserto nesta terça (4/8); veja a previsão

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Na medida em que a estação seca avança, os índices de baixa umidade caem e colocam Belo Horizonte em alerta. Nesta terça-feira (4/8), a capital pode registrar níveis de umidade relativa do ar em torno de 20% – índice extremamente baixo, comum em desertos áridos.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a cidade enfrenta baixa temperatura ao amanhecer e tempo seco à tarde. O órgão municipal emitiu um alerta de baixa umidade nessa segunda-feira, válida pelo menos até domingo (9/8).

Para evitar a desidratação, é recomendado beber bastante água, optar por alimentos leves e evitar frituras. Dormir em locais arejados e com umidificadores pode ajudar. Na ausência dos aparelhos, é indicado usar uma bacia com água no quarto.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), além de BH, outros 542 municípios encontram-se sob alerta de perigo potencial para tempo seco nesta terça-feira. A condição meteorológica gera níveis de umidade relativa do ar entre 20% e 30%, o que causa baixo risco à saúde e de incêndios florestais.

O que fazer?

Hidratação: beba bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas

beba bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas Olhos: use colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação

use colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação Pele: hidrate com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares

hidrate com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares Ambiente: umidifique o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar

umidifique o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar Doenças respiratórias: siga a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora

siga a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora Sol: evite exposição solar no período mais seco do dia (das 10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele

Como fica o tempo?

Conforme a previsão meteorológica, a temperatura mínima registrada na capital foi de 13,5 °C, às 5h, na Estação Cercadinho, na Região Oeste. A sensação térmica no local foi de 7,4 °C. Por outro lado, a máxima pode chegar a até 28 °C.

Temperaturas mínimas registradas por regional em 4/8

Barreiro: 15,5 °C, às 6h10.

Centro Sul: 14 °C, à 0h45.

Oeste: 13,5 °C, com sensação térmica de 7,4 °C, às 5h.

Pampulha: 15,3 °C, com sensação térmica de 15,6 °C, às 2h.

Venda Nova: 13,4 °C, às 6h.

Em Minas, a terça-feira é típica de inverno e estação seca, segundo o Inmet. A previsão indica que o dia será de tempo estável, com baixos índices de umidade relativa do ar à tarde, e grande amplitude térmica diurna. Isto é, baixas temperaturas ao amanhecer e elevadas no decorrer do dia.

De acordo com o Inmet, a menor temperatura do país foi registra em solo mineiro. Os termômetros em Monte Verde, no Sul de Minas, registrou apenas 5,6 °C nesta terça-feira, mas a máxima pode chegar a 32 °C nas regiões Norte, Noroeste, Triângulo e Alto Paranaíba.

Conforme a previsão, esta condição de tempo deve prevalecer ao longo da semana no estado. A tendência é de elevação gradual das temperaturas máximas no decorrer dos dias.

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O Inmet prevê um dia de céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce e céu claro a parcialmente nublado na Zona da Mata. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.

