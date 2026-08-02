Um de cada três municípios de Minas Gerais está sob alerta de baixa umidade

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Mais de um terço dos municípios mineiros está sob alerta de níveis críticos de baixa umidade, após aviso ser lançado para segunda-feira (3/8) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O aviso de baixa umidade sob o grau de severidade de perigo potencial (o primeiro nível de aviso climático que antecede situações mais críticas), engloba 313 municípios mineiros.

Esse total de cidades representa 36,69% dos 853 municípios de Minas Gerais e corresponde a 16,48% do total de 1.899 municípios brasileiros atingidos pelo mesmo alerta.

Localidades dos estados de Goiás, Ceará, Bahia, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, São Paulo, Pernambuco, Mato Grosso, Paraíba, Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal, também são abrangidos pelo alerta.

O aviso relativo ao evento climático de baixa umidade tem a duração das 10h às 21h.

Os riscos potenciais associados ao período indicam umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%, o que aponta para uma baixa probabilidade de incêndios florestais e de impactos diretos à saúde da população.

As regiões mineiras inseridas no alerta são: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Centro-Oeste de Minas, Sul/Sudoeste do estado, Noroeste/Norte de Minas, Campo das Vertentes, Região Metropolitana de Belo Horizonte e Zona da Mata mineira.

O que pode ser feito para se proteger?

Para conter os efeitos da baixa umidade, as instruções contêm recomendações do Inmet para a população das áreas afetadas nesses casos.

O instituto orienta que as pessoas ingiram bastante líquido para manter a hidratação corporal, evitem desgaste e esforço físico nos horários de maior secura do ar e evitem a exposição direta ao sol durante as horas mais quentes do dia.

Adicionalmente, o Inmet recomenda buscar orientações complementares ou relatar emergências junto à Defesa Civil do estado (pelo telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (pelo telefone 193).

A queda expressiva nos níveis de umidade do ar é um fenômeno característico do período de estiagem no Centro-Sul do país.

Massas de ar seco predominantes nesta época bloqueiam a chegada de frentes frias e a formação de nebulosidade, elevando a amplitude térmica diária e mantendo os índices de umidade em patamares que exigem monitoramento contínuo.

A atenção deve ser redobrada com grupos vulneráveis, como crianças, idosos e indivíduos com histórico de problemas respiratórios.

Práticas simples no cotidiano residencial, tais como o uso de umidificadores de ar, a colocação de recipientes com água ou toalhas úmidas nos ambientes internos e a não realização de queimadas de lixo ou vegetação, auxiliam a amenizar os desconfortos causados pelo clima seco.

Por fim, os órgãos regionais de meteorologia e proteção civil recomendam que os moradores acompanhem as atualizações dos boletins oficiais ao longo do dia.



Proteção contra o ar seco

Ingestão de água: hidratação constante ao longo do dia

hidratação constante ao longo do dia Atividades físicas: evitar desgaste nos horários mais secos

evitar desgaste nos horários mais secos Exposição ao sol: evitar horários de pico de calor

evitar horários de pico de calor Uso de umidificadores: utilização em ambientes fechados

utilização em ambientes fechados Toalhas úmidas: alternativa simples para umidificar quartos

alternativa simples para umidificar quartos Cuidados com queimadas: não atear fogo em lixo e vegetação

não atear fogo em lixo e vegetação Contatos de emergência: ligar para Defesa Civil ou Corpo de Bombeiros



Alerta de baixa umidade

Grau de severidade: perigo potencial

perigo potencial Municípios mineiros atingidos: 313 cidades do estado

313 cidades do estado Proporção em Minas Gerais: 36,69% do total estadual

36,69% do total estadual Abrangência nacional: 1.899 municípios em todo o país

1.899 municípios em todo o país Variação da umidade do ar: entre 30% e 20%

entre 30% e 20% Regiões mineiras afetadas: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Oeste de Minas, Sul/Sudoeste do estado, Noroeste e Norte de Minas, Campo das Vertentes, Região Metropolitana de Belo Horizonte e Zona da Mata mineira

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Oeste de Minas, Sul/Sudoeste do estado, Noroeste e Norte de Minas, Campo das Vertentes, Região Metropolitana de Belo Horizonte e Zona da Mata mineira Telefones úteis: 199 para Defesa Civil e 193 para Corpo de Bombeiros

Municípios mineiros em alerta

Abadia dos Dourados

Abaeté

Água Comprida

Aguanil

Aiuruoca

Alagoa

Albertina

Alfenas

Alpinópolis

Alterosa

Andradas

Andrelândia

Araguari

Araporã

Arapuá

Araújos

Araxá

Arceburgo

Arcos

Areado

Arinos

Baependi

Bambuí

Bandeira do Sul

Biquinhas

Boa Esperança

Bom Despacho

Bom Jesus da Penha

Bom Repouso

Bom Sucesso

Bonfinópolis de Minas

Borda da Mata

Botelhos

Brasilândia de Minas

Brazópolis

Bueno Brandão

Buritis

Buritizeiro

Cabeceira Grande

Cabo Verde

Cachoeira de Minas

Cachoeira Dourada

Caldas

Camacho

Cambuí

Cambuquira

Campanha

Campestre

Campina Verde

Campo Belo

Campo do Meio

Campo Florido

Campos Altos

Campos Gerais

Canápolis

Cana Verde

Candeias

Capetinga

Capinópolis

Capitólio

Careaçu

Carmo da Cachoeira

Carmo da Mata

Carmo de Minas

Carmo do Cajuru

Carmo do Paranaíba

Carmo do Rio Claro

Carmópolis de Minas

Carneirinho

Carrancas

Carvalhópolis

Carvalhos

Cascalho Rico

Cássia

Caxambu

Cedro do Abaeté

Centralina

Chapada Gaúcha

Claraval

Cláudio

Comendador Gomes

Conceição da Aparecida

Conceição da Barra de Minas

Conceição das Alagoas

Conceição das Pedras

Conceição do Pará

Conceição do Rio Verde

Conceição dos Ouros

Congonhal

Conquista

Consolação

Coqueiral

Cordislândia

Coromandel

Coronel Xavier Chaves

Córrego Danta

Córrego Fundo

Cristais

Cristina

Cruzeiro da Fortaleza

Cruzília

Delfim Moreira

Delfinópolis

Delta

Desterro de Entre Rios

Divinópolis

Divisa Nova

Dom Bosco

Dom Viçoso

Dores do Indaiá

Doresópolis

Douradoquara

Elói Mendes

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Estrela do Indaiá

Estrela do Sul

Fama

Felixlândia

Formiga

Formoso

Fortaleza de Minas

Fronteira

Frutal

Grupiara

Guapé

Guaranésia

Guarda-Mor

Guaxupé

Guimarânia

Gurinhatã

Heliodora

Ibiá

Ibiraci

Ibitiúra de Minas

Ibituruna

Igaratinga

Iguatama

Ijaci

Ilicínea

Inconfidentes

Indianópolis

Ingaí

Ipiaçu

Ipuiúna

Iraí de Minas

Itaguara

Itajubá

Itamogi

Itamonte

Itanhandu

Itapagipe

Itapecerica

Itatiaiuçu

Itaú de Minas

Itaúna

Ituiutaba

Itumirim

Iturama

Itutinga

Jacuí

Jacutinga

Japaraíba

Jesuânia

João Pinheiro

Juruaia

Lagamar

Lagoa da Prata

Lagoa Formosa

Lagoa Grande

Lambari

Lavras

Leandro Ferreira

Liberdade

Limeira do Oeste

Luminárias

Luz

Machado

Madre de Deus de Minas

Maria da Fé

Martinho Campos

Matutina

Medeiros

Minduri

Moema

Monsenhor Paulo

Monte Alegre de Minas

Monte Belo

Monte Carmelo

Monte Santo de Minas

Monte Sião

Morada Nova de Minas

Muzambinho

Natalândia

Natércia

Nazareno

Nepomuceno

Nova Ponte

Nova Resende

Nova Serrana

Olímpio Noronha

Oliveira

Onça de Pitangui

Ouro Fino

Paineiras

Pains

Paracatu

Pará de Minas

Paraguaçu

Paraisópolis

Passa Tempo

Passos

Patos de Minas

Patrocínio

Pedra do Indaiá

Pedralva

Pedrinópolis

Perdigão

Perdizes

Perdões

Piedade do Rio Grande

Pimenta

Piracema

Pirajuba

Piranguinho

Pitangui

Piumhi

Planura

Poço Fundo

Poços de Caldas

Pompéu

Pouso Alegre

Pouso Alto

Prata

Pratápolis

Pratinha

Presidente Olegário

Quartel Geral

Resende Costa

Riachinho

Ribeirão Vermelho

Rio Paranaíba

Ritápolis

Romaria

Sacramento

Santa Cruz de Minas

Santa Fé de Minas

Santa Juliana

Santana da Vargem

Santana do Garambéu

Santana do Jacaré

Santa Rita de Caldas

Santa Rita de Ibitipoca

Santa Rita do Sapucaí

Santa Rosa da Serra

Santa Vitória

Santo Antônio do Amparo

Santo Antônio do Monte

São Bento Abade

São Francisco de Paula

São Francisco de Sales

São Gonçalo do Abaeté

São Gonçalo do Pará

São Gonçalo do Sapucaí

São Gotardo

São João Batista do Glória

São João da Mata

São João del Rei

São José da Barra

São José do Alegre

São Lourenço

São Pedro da União

São Romão

São Roque de Minas

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião do Oeste

São Sebastião do Paraíso

São Sebastião do Rio Verde

São Thomé das Letras

São Tiago

São Tomás de Aquino

São Vicente de Minas

Senador Amaral

Senador José Bento

Seritinga

Serra da Saudade

Serra do Salitre

Serrania

Serranos

Silvianópolis

Soledade de Minas

Tapira

Tapiraí

Tiradentes

Tiros

Tocos do Moji

Três Corações

Três Marias

Três Pontas

Tupaciguara

Turvolândia

Uberaba

Uberlândia

Unaí

União de Minas

Uruana de Minas

Urucuia

Vargem Bonita

Varginha

Varjão de Minas

Vazante

Veríssimo

Virgínia

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Fonte: Inmet