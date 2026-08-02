Um de cada três municípios de Minas Gerais está sob alerta de baixa umidade
Aviso de perigo potencial abrange mais de 36% das cidades mineiras com umidade relativa variando entre 30% e 20%
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Mais de um terço dos municípios mineiros está sob alerta de níveis críticos de baixa umidade, após aviso ser lançado para segunda-feira (3/8) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
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O aviso de baixa umidade sob o grau de severidade de perigo potencial (o primeiro nível de aviso climático que antecede situações mais críticas), engloba 313 municípios mineiros.
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Esse total de cidades representa 36,69% dos 853 municípios de Minas Gerais e corresponde a 16,48% do total de 1.899 municípios brasileiros atingidos pelo mesmo alerta.
Localidades dos estados de Goiás, Ceará, Bahia, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, São Paulo, Pernambuco, Mato Grosso, Paraíba, Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal, também são abrangidos pelo alerta.
O aviso relativo ao evento climático de baixa umidade tem a duração das 10h às 21h.
Os riscos potenciais associados ao período indicam umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%, o que aponta para uma baixa probabilidade de incêndios florestais e de impactos diretos à saúde da população.
As regiões mineiras inseridas no alerta são: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Centro-Oeste de Minas, Sul/Sudoeste do estado, Noroeste/Norte de Minas, Campo das Vertentes, Região Metropolitana de Belo Horizonte e Zona da Mata mineira.
O que pode ser feito para se proteger?
Para conter os efeitos da baixa umidade, as instruções contêm recomendações do Inmet para a população das áreas afetadas nesses casos.
O instituto orienta que as pessoas ingiram bastante líquido para manter a hidratação corporal, evitem desgaste e esforço físico nos horários de maior secura do ar e evitem a exposição direta ao sol durante as horas mais quentes do dia.
Adicionalmente, o Inmet recomenda buscar orientações complementares ou relatar emergências junto à Defesa Civil do estado (pelo telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (pelo telefone 193).
A queda expressiva nos níveis de umidade do ar é um fenômeno característico do período de estiagem no Centro-Sul do país.
Massas de ar seco predominantes nesta época bloqueiam a chegada de frentes frias e a formação de nebulosidade, elevando a amplitude térmica diária e mantendo os índices de umidade em patamares que exigem monitoramento contínuo.
A atenção deve ser redobrada com grupos vulneráveis, como crianças, idosos e indivíduos com histórico de problemas respiratórios.
Práticas simples no cotidiano residencial, tais como o uso de umidificadores de ar, a colocação de recipientes com água ou toalhas úmidas nos ambientes internos e a não realização de queimadas de lixo ou vegetação, auxiliam a amenizar os desconfortos causados pelo clima seco.
Por fim, os órgãos regionais de meteorologia e proteção civil recomendam que os moradores acompanhem as atualizações dos boletins oficiais ao longo do dia.
Proteção contra o ar seco
- Ingestão de água: hidratação constante ao longo do dia
- Atividades físicas: evitar desgaste nos horários mais secos
- Exposição ao sol: evitar horários de pico de calor
- Uso de umidificadores: utilização em ambientes fechados
- Toalhas úmidas: alternativa simples para umidificar quartos
- Cuidados com queimadas: não atear fogo em lixo e vegetação
- Contatos de emergência: ligar para Defesa Civil ou Corpo de Bombeiros
Alerta de baixa umidade
- Grau de severidade: perigo potencial
- Municípios mineiros atingidos: 313 cidades do estado
- Proporção em Minas Gerais: 36,69% do total estadual
- Abrangência nacional: 1.899 municípios em todo o país
- Variação da umidade do ar: entre 30% e 20%
- Regiões mineiras afetadas: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Oeste de Minas, Sul/Sudoeste do estado, Noroeste e Norte de Minas, Campo das Vertentes, Região Metropolitana de Belo Horizonte e Zona da Mata mineira
- Telefones úteis: 199 para Defesa Civil e 193 para Corpo de Bombeiros
Municípios mineiros em alerta
Abadia dos Dourados
Abaeté
Água Comprida
Aguanil
Aiuruoca
Alagoa
Albertina
Alfenas
Alpinópolis
Alterosa
Andradas
Andrelândia
Araguari
Araporã
Arapuá
Araújos
Araxá
Arceburgo
Arcos
Areado
Arinos
Baependi
Bambuí
Bandeira do Sul
Biquinhas
Boa Esperança
Bom Despacho
Bom Jesus da Penha
Bom Repouso
Bom Sucesso
Bonfinópolis de Minas
Borda da Mata
Botelhos
Brasilândia de Minas
Brazópolis
Bueno Brandão
Buritis
Buritizeiro
Cabeceira Grande
Cabo Verde
Cachoeira de Minas
Cachoeira Dourada
Caldas
Camacho
Cambuí
Cambuquira
Campanha
Campestre
Campina Verde
Campo Belo
Campo do Meio
Campo Florido
Campos Altos
Campos Gerais
Canápolis
Cana Verde
Candeias
Capetinga
Capinópolis
Capitólio
Careaçu
Carmo da Cachoeira
Carmo da Mata
Carmo de Minas
Carmo do Cajuru
Carmo do Paranaíba
Carmo do Rio Claro
Carmópolis de Minas
Carneirinho
Carrancas
Carvalhópolis
Carvalhos
Cascalho Rico
Cássia
Caxambu
Cedro do Abaeté
Centralina
Chapada Gaúcha
Claraval
Cláudio
Comendador Gomes
Conceição da Aparecida
Conceição da Barra de Minas
Conceição das Alagoas
Conceição das Pedras
Conceição do Pará
Conceição do Rio Verde
Conceição dos Ouros
Congonhal
Conquista
Consolação
Coqueiral
Cordislândia
Coromandel
Coronel Xavier Chaves
Córrego Danta
Córrego Fundo
Cristais
Cristina
Cruzeiro da Fortaleza
Cruzília
Delfim Moreira
Delfinópolis
Delta
Desterro de Entre Rios
Divinópolis
Divisa Nova
Dom Bosco
Dom Viçoso
Dores do Indaiá
Doresópolis
Douradoquara
Elói Mendes
Espírito Santo do Dourado
Estiva
Estrela do Indaiá
Estrela do Sul
Fama
Felixlândia
Formiga
Formoso
Fortaleza de Minas
Fronteira
Frutal
Grupiara
Guapé
Guaranésia
Guarda-Mor
Guaxupé
Guimarânia
Gurinhatã
Heliodora
Ibiá
Ibiraci
Ibitiúra de Minas
Ibituruna
Igaratinga
Iguatama
Ijaci
Ilicínea
Inconfidentes
Indianópolis
Ingaí
Ipiaçu
Ipuiúna
Iraí de Minas
Itaguara
Itajubá
Itamogi
Itamonte
Itanhandu
Itapagipe
Itapecerica
Itatiaiuçu
Itaú de Minas
Itaúna
Ituiutaba
Itumirim
Iturama
Itutinga
Jacuí
Jacutinga
Japaraíba
Jesuânia
João Pinheiro
Juruaia
Lagamar
Lagoa da Prata
Lagoa Formosa
Lagoa Grande
Lambari
Lavras
Leandro Ferreira
Liberdade
Limeira do Oeste
Luminárias
Luz
Machado
Madre de Deus de Minas
Maria da Fé
Martinho Campos
Matutina
Medeiros
Minduri
Moema
Monsenhor Paulo
Monte Alegre de Minas
Monte Belo
Monte Carmelo
Monte Santo de Minas
Monte Sião
Morada Nova de Minas
Muzambinho
Natalândia
Natércia
Nazareno
Nepomuceno
Nova Ponte
Nova Resende
Nova Serrana
Olímpio Noronha
Oliveira
Onça de Pitangui
Ouro Fino
Paineiras
Pains
Paracatu
Pará de Minas
Paraguaçu
Paraisópolis
Passa Tempo
Passos
Patos de Minas
Patrocínio
Pedra do Indaiá
Pedralva
Pedrinópolis
Perdigão
Perdizes
Perdões
Piedade do Rio Grande
Pimenta
Piracema
Pirajuba
Piranguinho
Pitangui
Piumhi
Planura
Poço Fundo
Poços de Caldas
Pompéu
Pouso Alegre
Pouso Alto
Prata
Pratápolis
Pratinha
Presidente Olegário
Quartel Geral
Resende Costa
Riachinho
Ribeirão Vermelho
Rio Paranaíba
Ritápolis
Romaria
Sacramento
Santa Cruz de Minas
Santa Fé de Minas
Santa Juliana
Santana da Vargem
Santana do Garambéu
Santana do Jacaré
Santa Rita de Caldas
Santa Rita de Ibitipoca
Santa Rita do Sapucaí
Santa Rosa da Serra
Santa Vitória
Santo Antônio do Amparo
Santo Antônio do Monte
São Bento Abade
São Francisco de Paula
São Francisco de Sales
São Gonçalo do Abaeté
São Gonçalo do Pará
São Gonçalo do Sapucaí
São Gotardo
São João Batista do Glória
São João da Mata
São João del Rei
São José da Barra
São José do Alegre
São Lourenço
São Pedro da União
São Romão
São Roque de Minas
São Sebastião da Bela Vista
São Sebastião do Oeste
São Sebastião do Paraíso
São Sebastião do Rio Verde
São Thomé das Letras
São Tiago
São Tomás de Aquino
São Vicente de Minas
Senador Amaral
Senador José Bento
Seritinga
Serra da Saudade
Serra do Salitre
Serrania
Serranos
Silvianópolis
Soledade de Minas
Tapira
Tapiraí
Tiradentes
Tiros
Tocos do Moji
Três Corações
Três Marias
Três Pontas
Tupaciguara
Turvolândia
Uberaba
Uberlândia
Unaí
União de Minas
Uruana de Minas
Urucuia
Vargem Bonita
Varginha
Varjão de Minas
Vazante
Veríssimo
Virgínia
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Fonte: Inmet