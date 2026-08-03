Não esqueça a garrafinha de água: BH enfrenta tempo seco até domingo (9/8)

A garrafinha de água deve virar companheira dos moradores de Belo Horizonte nos próximos dias. Uma massa de ar seco deixa a capital em alerta para a baixa umidade do ar até as 18h de domingo (9/8).

Durante o período da tarde, os índices podem ficar em torno de 30%, o que exige atenção da população para evitar problemas de saúde causados pelo tempo seco, como desidratação, irritação nos olhos, ressecamento da pele e complicações respiratórias.

De acordo com a Defesa Civil, a condição é provocada pela atuação de uma massa de ar seco sobre a cidade, favorecendo a queda da umidade do ar, principalmente nas horas mais quentes do dia.

O que fazer?

Para reduzir os impactos do tempo seco, o órgão orienta que a população reforce a hidratação ao longo do dia e dê preferência ao consumo de alimentos leves e frescos, como frutas, saladas e carnes grelhadas. Também é recomendado evitar frituras e manter os ambientes arejados e umidificados, seja com aparelhos específicos ou com recipientes contendo água.

Outra recomendação é reduzir a exposição ao sol e evitar atividades físicas ao ar livre entre as 10h e as 17h, período em que o calor e a baixa umidade costumam ser mais intensos. Banhos muito quentes também devem ser evitados para diminuir o ressecamento da pele. Caso necessário, o uso de hidratantes pode ajudar a amenizar os efeitos do clima seco.

Pessoas com doenças respiratórias ou que apresentem sintomas agravados devem procurar atendimento médico. A Defesa Civil também alerta para o risco de queimadas durante o período de estiagem e orienta que a população não coloque fogo em lotes vagos, matas ou áreas de vegetação. Em caso de incêndio, a recomendação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros (193), a Defesa Civil (199) ou a Polícia Militar (190).

Como receber os alertas?

Os moradores da capital podem acompanhar os avisos meteorológicos e receber alertas diretamente no celular. Uma das opções é o canal público da Defesa Civil no WhatsApp, que informa sobre riscos de chuvas intensas, granizo, vendavais, alagamentos, deslizamentos e outros fenômenos meteorológicos.

Outra alternativa é o serviço gratuito de SMS. Para se cadastrar, basta enviar o CEP da rua para o número 40199. Após a confirmação, o morador passa a receber os alertas emitidos pelo órgão. As atualizações também são divulgadas pelos perfis oficiais do órgão nas redes sociais e pelo canal público no Telegram.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck