Tempo seco ganha força e BH pode ter umidade de apenas 20%

Belo Horizonte terá uma segunda-feira (3/8) de céu claro, temperaturas amenas nas primeiras horas do dia e tempo seco durante a tarde, segundo a previsão meteorológica da Defesa Civil.

A temperatura mínima registrada na capital foi de 11,9°C, na Região Centro-Sul. Já a máxima prevista é de 28°C. A umidade relativa do ar pode cair para cerca de 20% no período da tarde, diferente dos últimos dias que ficaram na casa dos 25% a 30%.

A previsão também alerta para as baixas temperaturas ao amanhecer e para o tempo seco ao longo do dia.

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Confira as temperaturas mínimas registradas nas regionais de Belo Horizonte: