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TEMPO SECO

Tempo seco ganha força e BH pode ter umidade de apenas 20%

Capital amanheceu com 11,9°C nesta segunda-feira (3/8); Tempo seco permanece ao longo do dia

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
03/08/2026 08:08

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Praça da Estacão, no Centro de Belo Horizonte, no último 7 de julho, dia de clima seco e frio
Capital mineira terá máxima de 28°C e umidade do ar pode cair a 20% crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

Belo Horizonte terá uma segunda-feira (3/8) de céu claro, temperaturas amenas nas primeiras horas do dia e tempo seco durante a tarde, segundo a previsão meteorológica da Defesa Civil.

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A temperatura mínima registrada na capital foi de 11,9°C, na Região Centro-Sul. Já a máxima prevista é de 28°C. A umidade relativa do ar pode cair para cerca de 20% no período da tarde, diferente dos últimos dias que ficaram na casa dos 25% a 30%. 

A previsão também alerta para as baixas temperaturas ao amanhecer e para o tempo seco ao longo do dia.

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Confira as temperaturas mínimas registradas nas regionais de Belo Horizonte:

  • Barreiro: 15,3°C, às 4h55;
  • Centro-Sul: 11,9°C, às 6h20;
  • Oeste: 13,1°C, com sensação térmica de 6,4°C, às 6h;
  • Pampulha: 14,1°C, com sensação térmica de 16,2°C, às 6h;
  • Venda Nova: 12,7°C, às 6h20.

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