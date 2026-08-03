Tempo seco ganha força e BH pode ter umidade de apenas 20%
Capital amanheceu com 11,9°C nesta segunda-feira (3/8); Tempo seco permanece ao longo do dia
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Belo Horizonte terá uma segunda-feira (3/8) de céu claro, temperaturas amenas nas primeiras horas do dia e tempo seco durante a tarde, segundo a previsão meteorológica da Defesa Civil.
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A temperatura mínima registrada na capital foi de 11,9°C, na Região Centro-Sul. Já a máxima prevista é de 28°C. A umidade relativa do ar pode cair para cerca de 20% no período da tarde, diferente dos últimos dias que ficaram na casa dos 25% a 30%.
A previsão também alerta para as baixas temperaturas ao amanhecer e para o tempo seco ao longo do dia.
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Confira as temperaturas mínimas registradas nas regionais de Belo Horizonte:
- Barreiro: 15,3°C, às 4h55;
- Centro-Sul: 11,9°C, às 6h20;
- Oeste: 13,1°C, com sensação térmica de 6,4°C, às 6h;
- Pampulha: 14,1°C, com sensação térmica de 16,2°C, às 6h;
- Venda Nova: 12,7°C, às 6h20.