Julho foi o mês mais quente já registrado na França

O mês de julho de 2026 foi o mais quente e um dos mais secos já registrados na França desde o início das medições em 1900, em meio à intensificação dos efeitos das mudanças climáticas.

Com uma temperatura média de 24,9°C, o mês passado superou os recordes anteriores da onda de calor de agosto de 2003 (24,8°C) e de julho de 2006 (24,4°C), anunciou o serviço meteorológico nacional.

O excedente de temperatura foi de +3,8°C em relação à normalidade (período 1991-2020).

Julho foi marcado este ano por duas ondas de calor, das quais a primeira, de 4 a 19 de julho, foi a terceira mais longa já registrada no país, e a segunda, iniciada em 28 de julho, ainda continua.

Desde o fim de maio, a França vem enfrentando seu quarto episódio de calor intenso.

As tendências climáticas para os próximos três meses (agosto, setembro, outubro) antecipam condições mais quentes que o normal, indica a Météo-France.

Com um déficit de chuva de quase 70%, também foi o terceiro mês de julho menos chuvoso na França, agravando ainda mais a aridez dos solos.

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