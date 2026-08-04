Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Julho foi o mês mais quente já registrado na França

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/08/2026 08:07

compartilhe

SIGA

O mês de julho de 2026 foi o mais quente e um dos mais secos já registrados na França desde o início das medições em 1900, em meio à intensificação dos efeitos das mudanças climáticas. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Com uma temperatura média de 24,9°C, o mês passado superou os recordes anteriores da onda de calor de agosto de 2003 (24,8°C) e de julho de 2006 (24,4°C), anunciou o serviço meteorológico nacional. 

O excedente de temperatura foi de +3,8°C em relação à normalidade (período 1991-2020). 

Julho foi marcado este ano por duas ondas de calor, das quais a primeira, de 4 a 19 de julho, foi a terceira mais longa já registrada no país, e a segunda, iniciada em 28 de julho, ainda continua. 

Desde o fim de maio, a França vem enfrentando seu quarto episódio de calor intenso. 

As tendências climáticas para os próximos três meses (agosto, setembro, outubro) antecipam condições mais quentes que o normal, indica a Météo-France. 

Com um déficit de chuva de quase 70%, também foi o terceiro mês de julho menos chuvoso na França, agravando ainda mais a aridez dos solos. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dep/ved/sw/ah/erl/mas/jc/fp

Tópicos relacionados:

clima meteorologia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay