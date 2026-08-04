Tempo seco em Minas: BH e mais 542 cidades estão sob alerta nesta terça

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O clima seco não tem dado trégua em Minas Gerais, que tem 543 municípios sob alerta nesta terça-feira (4/8), incluindo Belo Horizonte. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as cidades podem registrar níveis de umidade relativa do ar entre 20% e 30% – índice extremamente baixo, comum em desertos áridos – até às 22h.

De acordo com o órgão nacional, os níveis baixos causam baixo risco à saúde e de incêndios florestais, que já registra aumento em Minas, especialmente às margens das rodovias.

Para evitar a desidratação, é recomendado beber bastante água, optar por alimentos leves e evitar frituras. Dormir em locais arejados e com umidificadores pode ajudar. Na ausência dos aparelhos, é indicado usar uma bacia com água no quarto.

O que fazer?

Hidratação: beba bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas

beba bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas Olhos: use colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação

use colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação Pele: hidrate com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares

hidrate com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares Ambiente: umidifique o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar

umidifique o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar Doenças respiratórias: siga a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora

siga a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora Sol: evite exposição solar no período mais seco do dia (das 10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele

Como fica o tempo em BH e MG?

Segundo a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada na capital foi de 13,5 °C, às 5h, na Estação Cercadinho, na Região Oeste. A sensação térmica no local foi de 7,4 °C. Por outro lado, a máxima pode chegar a até 28 °C.

Em Minas, a terça-feira é típica de inverno e estação seca, segundo o Inmet. A previsão indica que o dia será de tempo estável, com baixos índices de umidade relativa do ar à tarde, e grande amplitude térmica diurna. Isto é, baixas temperaturas ao amanhecer e elevadas no decorrer do dia.

De acordo com o Inmet, a menor temperatura do país foi registra em solo mineiro. Os termômetros em Monte Verde, no Sul de Minas, registrou apenas 5,6 °C nesta terça-feira, mas a máxima pode chegar a 32 °C nas regiões Norte, Noroeste, Triângulo e Alto Paranaíba.

Conforme a previsão, esta condição de tempo deve prevalecer ao longo da semana no estado. A tendência é de elevação gradual das temperaturas máximas no decorrer dos dias.

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O Inmet prevê um dia de céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce e céu claro a parcialmente nublado na Zona da Mata. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.

Quais cidades de MG estão sob alerta?