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TRIANGULO MINEIRO

Vídeo: incêndio em cidade mineira destrói área de 48 campos de futebol

Os bombeiros chegaram a controlar o incêndio na tarde de segunda-feira (3/8), mas as chamas retornaram à noite

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Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
04/08/2026 18:00

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O incêndio na área de vegetação atingiu aproximadamente 34 hectares, equivalente a 48 campos de futebol
O incêndio na área de vegetação atingiu aproximadamente 34 hectares, equivalente a 48 campos de futebol crédito: CBMMG / Divulgação

Um incêndio de grandes proporções atingiu e destruiu uma área de vegetação de aproximadamente 34 hectares, equivalente a 48 campos de futebol, na cidade de Araguari, no Triângulo Mineiro, entre a tarde de segunda-feira (3/8) e a manhã desta terça. O Corpo de Bombeiro foi acionado e conseguiu controlar as chamas, mas os focos recomeçaram à noite. 

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De acordo com a corporação, o chamado indicava um incêndio em uma área de pastagem, próximo da Chácara Padre Nilo, região do Bairro Bela Vista. 

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Quando as equipes chegaram ao local, encontraram fogo intenso e uma grande quantidade de fumaça intensificada pelos ventos fortes na região. As condições dificultaram o controle das chamas. 

No fim da noite, as equipes foram acionadas novamente para a mesma região, após a retomada do incêndio. De acordo com a corporação, o tamanho das chamas, a intensidade dos ventos e a instabilidade do terreno apresentaram um cenário ainda mais desafiador para o controle do incêndio. 

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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