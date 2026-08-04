Vídeo: incêndio em cidade mineira destrói área de 48 campos de futebol
Os bombeiros chegaram a controlar o incêndio na tarde de segunda-feira (3/8), mas as chamas retornaram à noite
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Um incêndio de grandes proporções atingiu e destruiu uma área de vegetação de aproximadamente 34 hectares, equivalente a 48 campos de futebol, na cidade de Araguari, no Triângulo Mineiro, entre a tarde de segunda-feira (3/8) e a manhã desta terça. O Corpo de Bombeiro foi acionado e conseguiu controlar as chamas, mas os focos recomeçaram à noite.
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De acordo com a corporação, o chamado indicava um incêndio em uma área de pastagem, próximo da Chácara Padre Nilo, região do Bairro Bela Vista.
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Quando as equipes chegaram ao local, encontraram fogo intenso e uma grande quantidade de fumaça intensificada pelos ventos fortes na região. As condições dificultaram o controle das chamas.
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No fim da noite, as equipes foram acionadas novamente para a mesma região, após a retomada do incêndio. De acordo com a corporação, o tamanho das chamas, a intensidade dos ventos e a instabilidade do terreno apresentaram um cenário ainda mais desafiador para o controle do incêndio.
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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima