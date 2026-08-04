Incêndio atinge barracão em BH após moradora atear fogo em lixo

Um barracão na Rua Oliveira Maria de Jesus, no Bairro Floramar, Região Norte de Belo Horizonte, foi atingido por um incêndio após uma moradora do imóvel realizar a queima de lixo no local. O incidente aconteceu na tarde dessa segunda-feira (3/8) e não deixou ninguém ferido.

Duas viaturas do Terceiro Batalhão do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para conter as chamas, que saíram de controle e se alastraram pelo lote.

Segundo os militares, a moradora do imóvel relatou que queimava lixo no quintal, mas deixou o fogo sem supervisão por um momento. Pouco depois, dentro de casa, percebeu um calor intenso e constatou que as chamas haviam invadido um montante de lenha proveniente de uma árvore cortada.

Vanessa Oliveira, de 42 anos, filha de um casal de moradores do terreno, afirmou que o espaço foi queimado integralmente. “Nós ainda não medimos o prejuízo total. Tinham roupas, colchões, eletrodomésticos… foi assustador.”

O incêndio se propagou de forma rápida, atingindo um cômodo no fundo do lote, onde haviam móveis antigos, roupas e outros objetos. O imóvel já estava tomado pelas chamas quando os bombeiros chegaram. Foram montadas duas linhas de ataque para o combate direto ao fogo e utilizados cerca de quatro mil litros de água para extinguir o incêndio, de acordo com a corporação.

Um estabelecimento comercial vizinho também foi afetado e, após controlar as chamas, os bombeiros fizeram uma vistoria no comércio, onde foi localizado o desplacamento de parte do revestimento da parede de divisa entre os imóveis, além de trincas provocadas pela ação do calor. Diante das alterações, a Defesa Civil foi acionada para realizar uma avaliação técnica da estrutura.

“Apesar de tudo, eu só consigo pensar o quanto Deus protegeu a vida de todos que estavam lá dentro”, disse Vanessa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice