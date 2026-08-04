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IMPRUDÊNCIA

Incêndio atinge barracão em BH após moradora atear fogo em lixo

As chamas atingiram uma residência na Rua Oliveira Maria de Jesus, no Bairro Floramar, Região Norte da capital

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Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
04/08/2026 15:22

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Cômodo atingido guardava móveis antigos, roupas e outros objetos
Cômodo atingido guardava móveis antigos, roupas e outros objetos crédito: Divulgação / Corpo de Bombeiros

Um barracão na Rua Oliveira Maria de Jesus, no Bairro Floramar, Região Norte de Belo Horizonte, foi atingido por um incêndio após uma moradora do imóvel realizar a queima de lixo no local. O incidente aconteceu na tarde dessa segunda-feira (3/8) e não deixou ninguém ferido. 

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Duas viaturas do Terceiro Batalhão do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para conter as chamas, que saíram de controle e se alastraram pelo lote. 

Segundo os militares, a moradora do imóvel relatou que queimava lixo no quintal, mas deixou o fogo sem supervisão por um momento. Pouco depois, dentro de casa, percebeu um calor intenso e constatou que as chamas haviam invadido um montante de lenha proveniente de uma árvore cortada.

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Vanessa Oliveira, de 42 anos, filha de um casal de moradores do terreno, afirmou que o espaço foi queimado integralmente. “Nós ainda não medimos o prejuízo total. Tinham roupas, colchões, eletrodomésticos… foi assustador.” 

O incêndio se propagou de forma rápida, atingindo um cômodo no fundo do lote, onde haviam móveis antigos, roupas e outros objetos. O imóvel já estava tomado pelas chamas quando os bombeiros chegaram. Foram montadas duas linhas de ataque para o combate direto ao fogo e utilizados cerca de quatro mil litros de água para extinguir o incêndio, de acordo com a corporação. 

 

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Um estabelecimento comercial vizinho também foi afetado e, após controlar as chamas, os bombeiros fizeram uma vistoria no comércio, onde foi localizado o desplacamento de parte do revestimento da parede de divisa entre os imóveis, além de trincas provocadas pela ação do calor. Diante das alterações, a Defesa Civil foi acionada para realizar uma avaliação técnica da estrutura. 

“Apesar de tudo, eu só consigo pensar o quanto Deus protegeu a vida de todos que estavam lá dentro”, disse Vanessa. 

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

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