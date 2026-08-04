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Messi doa 80 mil euros para reconstrução de Madri após incêndios

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/08/2026 11:21

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O argentino Lionel Messi doou 80 mil euros (quase 467 mil reais) para a reconstrução de Madri após o incêndio que devastou o norte da região na semana passada. 

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A presidente regional, Isabel Díaz Ayuso, agradeceu a contribuição nas redes sociais. "Leo Messi doou 80 mil euros para a reconstrução da Sierra Oeste de Madri". 

"Quero agradecer e dizer que nós, madrilenos, esperamos recebê-lo em breve para lhe dar os aplausos que merece", acrescentou. 

O incêndio florestal, que devastou o noroeste da região de Madri, destruiu 27 mil hectares e afetou mais de 50 mil pessoas entre evacuados e confinados.

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gr/ahg/jc

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