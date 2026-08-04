Bombeiros lutam para conter incêndio ao noroeste de Atenas

Bombeiros lutavam nesta terça-feira (4) contra o incêndio que começou há cinco dias no noroeste de Atenas, com a esperança de ter "a situação sob controle" graças à diminuição dos ventos, o que permite o uso de aviões-tanque.

"Estamos em ação pelo quinto dia consecutivo, enfrentando este incêndio muito difícil", declarou Yannis Artopios, porta-voz do corpo de bombeiros, ao canal Ertnews.

O porta-voz explicou que nesta terça-feira "quase 30 aeronaves serão utilizadas" para combater os incêndios nas encostas das montanhas que dominam esta parte do Golfo de Corinto, 50 km ao noroeste de Atenas.

Mais de 500 bombeiros foram mobilizados em comunidades ao redor do Monte Citerão, a 60 quilômetros da capital, segundo o serviço de combate a incêndios.

"Queremos manter a situação sob controle", acrescentou o porta-voz.

- Condições favoráveis -

Amplas áreas afetadas pelo incêndio ainda apresentam focos ativos ou brasas que exigem vigilância constante, já que uma rajada de vento pode desencadear novos focos, destacou Artopios.

A diminuição das rajadas de vento permitiu que os aviões de combate a incêndios entrassem em operação e ajudassem a recuperar o controle da situação.

Segundo a Ertnews, o cenário "melhorou" nas últimas horas e, desde a madrugada, foram retomados os lançamentos de água com meios aéreos, incluindo helicópteros, para aproveitar "condições meteorológicas mais favoráveis".

"O essencial das operações está concentrado em três pontos críticos: na parte sul (...) ao sudeste em direção ao mosteiro de Panachrantos e ao nordeste, em direção a Agia Paraskevi", informou o canal de televisão.

"A ausência de vento, a maior umidade procedente do mar e a queda das temperaturas durante a noite tiveram papel determinante na melhora da situação", segundo a Ertnews.

As condições limitaram o avanço do fogo e permitiram às forças terrestres controlar uma grande quantidade de focos dispersos antes do início das operações aéreas nesta terça-feira, em particular a intensificação de um foco durante a madrugada que ameaçava atingir uma área residencial.

Em várias áreas da floresta atingidas pelo incêndio, troncos de árvores continuam queimando. Equipes de bombeiros tentam apagar os pequenos focos na mata.

Policiais continuam mobilizados na zona oeste da região da Ática para controlar os acessos, enquanto ônibus dos bombeiros e das Forças Armadas permanecem prontos para retirar civis se for necessário.

O risco de novos incêndios continua "muito elevado" nesta terça-feira, com a categoria 4 em uma escala de 5, alertou a Proteção Civil, com temperaturas de 37ºC, levemente acima do normal, previstas até quarta-feira.

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