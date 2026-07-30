Homem em surto ateia fogo em apartamento na Savassi, em BH

Um incêndio em um apartamento mobilizou o Corpo de Bombeiros na noite dessa quarta-feira (29/7), na Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Segundo os bombeiros, o fogo atingiu um apartamento na Rua Sergipe, ao lado do Savassi Hotel.

Um dos moradores teria entrado em surto e ateado fogo no imóvel. Ainda conforme os bombeiros, o homem apresentava comportamento agressivo e, aparentemente, havia feito uso de substâncias antes da crise.

As chamas foram controladas antes das 20h. Apesar do grande volume de fumaça, que chamou a atenção de moradores do prédio e de vizinhos, ninguém ficou ferido.

De acordo com os bombeiros, o incêndio não comprometeu a estrutura do edifício. Equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram acionadas para atender a ocorrência e realizar a condução do homem.

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As circunstâncias do caso serão apuradas.