Homem em surto ateia fogo em apartamento na Savassi, em BH
Incêndio em apartamento mobilizou bombeiros e assustou moradores na Região Centro-Sul da capital mineira
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Um incêndio em um apartamento mobilizou o Corpo de Bombeiros na noite dessa quarta-feira (29/7), na Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.
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Segundo os bombeiros, o fogo atingiu um apartamento na Rua Sergipe, ao lado do Savassi Hotel.
Um dos moradores teria entrado em surto e ateado fogo no imóvel. Ainda conforme os bombeiros, o homem apresentava comportamento agressivo e, aparentemente, havia feito uso de substâncias antes da crise.
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As chamas foram controladas antes das 20h. Apesar do grande volume de fumaça, que chamou a atenção de moradores do prédio e de vizinhos, ninguém ficou ferido.
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De acordo com os bombeiros, o incêndio não comprometeu a estrutura do edifício. Equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram acionadas para atender a ocorrência e realizar a condução do homem.
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As circunstâncias do caso serão apuradas.