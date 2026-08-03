Incêndio destrói segundo andar e terraço de casa na Grande BH

Um incêndio em uma residência mobilizou duas guarnições do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) na tarde desta segunda-feira (3/8). As chamas se espalharam pelo segundo andar e pelo terraço da edificação, localizada na Rua José Marcelo, no Bairro Florença, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Os bombeiros conseguiram controlar as chamas e impedir que elas se espalhassem por outros cômodos da casa. Durante os trabalhos de combate ao fogo e de rescaldo da edificação, os militares gastaram aproximadamente 2.000 litros de água. De acordo com a corporação, ninguém ficou ferido.

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As chamas destruíram as duas caixas d'água e um forro de isopor do imóvel, que também teve o sistema elétrico danificado. As equipes do CBMMG acionaram a Defesa Civil Municipal para analisar possíveis abalos à estrutura do imóvel. Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio