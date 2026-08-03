Incêndio destrói segundo andar e terraço de casa na Grande BH
Até o momento, não há informações sobre as possíveis causas das chamas, que não deixaram vítimas
compartilheSIGA
Um incêndio em uma residência mobilizou duas guarnições do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) na tarde desta segunda-feira (3/8). As chamas se espalharam pelo segundo andar e pelo terraço da edificação, localizada na Rua José Marcelo, no Bairro Florença, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- Batida seguida de incêndio deixa dois mortos na MGC-135, no Norte de Minas
- Acidente com caminhão e seis carros trava trânsito na Fernão Dias, em Betim
Os bombeiros conseguiram controlar as chamas e impedir que elas se espalhassem por outros cômodos da casa. Durante os trabalhos de combate ao fogo e de rescaldo da edificação, os militares gastaram aproximadamente 2.000 litros de água. De acordo com a corporação, ninguém ficou ferido.
Leia Mais
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
As chamas destruíram as duas caixas d'água e um forro de isopor do imóvel, que também teve o sistema elétrico danificado. As equipes do CBMMG acionaram a Defesa Civil Municipal para analisar possíveis abalos à estrutura do imóvel. Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio