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RIBEIRÃO DAS NEVES

Incêndio destrói segundo andar e terraço de casa na Grande BH

Até o momento, não há informações sobre as possíveis causas das chamas, que não deixaram vítimas

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Estado de Minas
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Repórter
03/08/2026 22:38

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Chamas atingiram o segundo andar e o terraço da casa
Chamas atingiram o segundo andar e o terraço da casa crédito: CBMMG/Divulgação

Um incêndio em uma residência mobilizou duas guarnições do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) na tarde desta segunda-feira (3/8). As chamas se espalharam pelo segundo andar e pelo terraço da edificação, localizada na Rua José Marcelo, no Bairro Florença, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Os bombeiros conseguiram controlar as chamas e impedir que elas se espalhassem por outros cômodos da casa. Durante os trabalhos de combate ao fogo e de rescaldo da edificação, os militares gastaram aproximadamente 2.000 litros de água. De acordo com a corporação, ninguém ficou ferido.

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As chamas destruíram as duas caixas d'água e um forro de isopor do imóvel, que também teve o sistema elétrico danificado. As equipes do CBMMG acionaram a Defesa Civil Municipal para analisar possíveis abalos à estrutura do imóvel. Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio

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