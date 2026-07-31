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Vídeo: carro pega fogo em ladeira do Centro Histórico de Ouro Preto

Imagens mostram chamas altas consumindo veículo em uma rua do Centro Histórico da cidade, mas ninguém se feriu

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
31/07/2026 08:51

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Incêndio toma conta de Fox prata e mobiliza bombeiros de Ouro Preto na noite dessa quinta-feira (30/7)
Incêndio toma conta de Fox prata e mobiliza bombeiros de Ouro Preto na noite dessa quinta-feira (30/7) crédito: Imagens cedidas/CBMMG/Divulgação

Um Fox prata pegou fogo na noite dessa quinta-feira (30/7) no Centro Histórico de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais. Imagens enviadas ao Estado de Minas mostram o veículo no meio de uma ladeira, enquanto pessoas riem da situação.

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Incêndio destruiu carro em Ouro Preto, mas não deixou vítimas
Incêndio destruiu carro em Ouro Preto, mas não deixou vítimas CBMMG/Divulgação

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), os militares foram acionados para a ocorrência na Rua Cláudio Manoel, no Bairro Antônio Dias, quase meia-noite.

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O motorista relatou aos bombeiros que percebeu um foco de incêndio no carro quando tentou subir a rua. Ele tentou conter as chamas utilizando meios próprios, sem sucesso, e decidiu acionar a corporação.

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Apesar das chamas altas, os bombeiros debelaram o incêndio em cerca de 10 minutos, o que evitou danos maiores. Não houve vítimas, porém o veículo ficou destruído.

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