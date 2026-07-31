Vídeo: carro pega fogo em ladeira do Centro Histórico de Ouro Preto
Imagens mostram chamas altas consumindo veículo em uma rua do Centro Histórico da cidade, mas ninguém se feriu
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Um Fox prata pegou fogo na noite dessa quinta-feira (30/7) no Centro Histórico de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais. Imagens enviadas ao Estado de Minas mostram o veículo no meio de uma ladeira, enquanto pessoas riem da situação.
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De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), os militares foram acionados para a ocorrência na Rua Cláudio Manoel, no Bairro Antônio Dias, quase meia-noite.
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O motorista relatou aos bombeiros que percebeu um foco de incêndio no carro quando tentou subir a rua. Ele tentou conter as chamas utilizando meios próprios, sem sucesso, e decidiu acionar a corporação.
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Apesar das chamas altas, os bombeiros debelaram o incêndio em cerca de 10 minutos, o que evitou danos maiores. Não houve vítimas, porém o veículo ficou destruído.