Cabo de alta tensão rompe e causa incêndio em vegetação em Minas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O rompimento de um cabo de alta tensão causou um incêndio de grandes proporções em uma área de vegetação em Guarará, na Zona da Mata, em Minas Gerais, no fim da tarde dessa quinta-feira (30/7).

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o quarto batalhão de Juiz de Fora foi acionado para a ocorrência por volta das 18h na Rua Vieira Camões, onde havia três casas próximas do fogo.

Segundo os militares, primeiramente, foram contidas as chamas que avançavam em direção às casas, utilizando mil litros de água.

Depois, os bombeiros contaram com a ajuda de voluntários para apagar uma linha de fogo de cerca de 800 metros em um morro. O incêndio foi debelado com uso de abafadores e bombas costais.

Além da vegetação, não houve feridos nem danos às residências.

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Todo o risco foi eliminado, e não houve, além da vegetação queimada, nenhum registro de feridos e danos às residências.

