7 trilhas imperdíveis perto de Ouro Preto para amantes da natureza

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Ouro Preto, em Minas Gerais, é um destino que vai muito além de seu famoso centro histórico. A natureza exuberante da região atrai aventureiros, com o Pico do Itacolomi sendo o cartão-postal do ecoturismo local. No entanto, o município oferece diversas outras opções de caminhadas com paisagens incríveis, adequadas para diferentes níveis de preparo físico e que exploram cachoeiras, mirantes e rotas históricas.

Explorar essas alternativas é uma excelente forma de se conectar com a natureza e conhecer um lado diferente da antiga Vila Rica. Com planejamento e cuidado, é possível desfrutar de vistas deslumbrantes e experiências únicas pelas serras mineiras. A escolha do percurso ideal depende do condicionamento e do interesse de cada visitante, havendo rotas para famílias e também para os mais experientes.

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Antes de iniciar qualquer trilha, especialmente as de maior dificuldade, é recomendável consultar guias locais e verificar as condições climáticas e os horários de funcionamento dos parques. A melhor época para as caminhadas na região é durante o período de estiagem, entre abril e setembro, quando o tempo costuma ser mais firme e os caminhos, mais seguros.

Conheça 7 trilhas em Ouro Preto e região

Para ajudar na escolha do seu próximo destino de ecoturismo, selecionamos sete percursos com diferentes características. Confira as opções de caminhada que revelam as belezas naturais e históricas ao redor da cidade.

Trilha da Cachoeira das Andorinhas

Localizada dentro do Parque Municipal da Cachoeira das Andorinhas, esta é uma das opções mais populares e acessíveis. O caminho é bem demarcado e leva a uma bela queda d'água com um poço para banho, cercada por vegetação nativa.

Nível de dificuldade: fácil

Distância aproximada: 2 km (ida e volta)

O que você vai encontrar: cachoeira, poço para banho e área para piquenique.

Caminho do Ouro (Estrada Real)

Este percurso segue um trecho preservado da histórica Estrada Real, que ligava a região das minas ao litoral fluminense. A caminhada é uma verdadeira viagem no tempo, com calçamento original de pedras e paisagens que mesclam história e natureza. Como a Estrada Real possui diversas ramificações, recomenda-se consultar guias locais para confirmar as condições e o acesso a este trecho.

Nível de dificuldade: moderado

Distância aproximada: 8 km (trecho Ouro Preto a Glaura)

O que você vai encontrar: trechos históricos, pontes de pedra e vistas panorâmicas.

Travessia Lavras Novas - Chapada

Uma das travessias mais bonitas da região, conectando os distritos de Lavras Novas e Chapada. O percurso passa por campos de altitude e oferece vistas espetaculares da Serra de Ouro Preto e do seu entorno. É ideal para quem busca um desafio maior e contato intenso com a natureza.

Nível de dificuldade: difícil

Distância aproximada: 12 km

O que você vai encontrar: mirantes naturais, formações rochosas e vegetação de cerrado.

Trilha do Morro de São Sebastião

Com início próximo ao centro histórico, esta trilha curta leva a um dos melhores mirantes para observar Ouro Preto do alto. É uma ótima opção para quem tem pouco tempo, mas não abre mão de uma vista privilegiada da cidade colonial e das montanhas ao redor.

Nível de dificuldade: fácil

Distância aproximada: 3 km (ida e volta)

O que você vai encontrar: vista panorâmica de Ouro Preto.

Trilha da Cachoeira dos Namorados

Situada no distrito de Lavras Novas, a trilha é curta e perfeita para um passeio em família. A cachoeira possui uma pequena queda d'água que forma uma piscina natural, ideal para se refrescar nos dias quentes.

Nível de dificuldade: fácil

Distância aproximada: 1,5 km (ida e volta)

O que você vai encontrar: cachoeira com poço e ambiente tranquilo.

Circuito do Vale dos Contos

Este roteiro passa pelo Parque Natural Municipal Vale dos Contos, uma área de preservação no coração de Ouro Preto. A caminhada é leve e revela pontes de pedra, ruínas e uma rica flora, oferecendo um refúgio de paz em meio à agitação urbana.

Nível de dificuldade: fácil

Distância aproximada: 2,5 km

O que você vai encontrar: mata preservada, ruínas históricas e rica vegetação nativa.

Trilha do Parque Arqueológico do Morro da Queimada

Este percurso exige mais preparo físico, mas recompensa com uma das vistas mais impressionantes da serra. Do topo, é possível avistar o Pico do Itacolomi e toda a cadeia de montanhas que cerca a região, especialmente durante o pôr do sol.

Nível de dificuldade: moderado a difícil

Distância aproximada: 6 km (ida e volta)

O que você vai encontrar: vista 360 graus da região e paisagens de campos rupestres. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.