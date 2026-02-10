7 destinos em Minas Gerais para quem ama cachoeiras e natureza

Minas Gerais é um convite aberto para quem busca se reconectar com a natureza. O estado abriga paisagens espetaculares, repletas de serras, matas e, principalmente, cachoeiras que renovam as energias. Para os amantes de trilhas e banhos de água gelada, há opções para todos os gostos, desde roteiros de fácil acesso até aventuras mais desafiadoras.

Explorar esses destinos é uma oportunidade de conhecer paraísos naturais, muitos deles localizados em parques estaduais e nacionais bem preservados. Prepare a mochila, a bota de caminhada e descubra sete lugares incríveis para aproveitar o melhor das cachoeiras mineiras.

1. Capitólio

Conhecido como o "Mar de Minas", Capitólio se destaca pelos cânions imponentes e pelas águas esverdeadas do Lago de Furnas. Os passeios de lancha são o principal atrativo, levando a cachoeiras que deságuam diretamente no lago, como a Lagoa Azul. A região também oferece trilhas com vistas panorâmicas, ideais para fotografias.

2. Serra do Cipó

A cerca de 100 km de Belo Horizonte, o Parque Nacional da Serra do Cipó é um dos destinos mais procurados. Com excelente infraestrutura, oferece desde poços para banho próximos à estrada até trilhas longas que levam a quedas d'água imponentes, como a Cachoeira da Farofa. É um destino versátil para famílias e aventureiros.

3. Carrancas

Apelidada de "terra das cachoeiras", Carrancas impressiona pela quantidade e variedade de poços e quedas d'água. O Complexo da Zilda e o Complexo da Fumaça são alguns dos circuitos mais famosos, com trilhas bem sinalizadas e cenários que já serviram de locação para novelas. A atmosfera tranquila da cidade complementa a experiência.

4. Ibitipoca

Localizado no sul de Minas, o Parque Estadual do Ibitipoca é um santuário ecológico. O roteiro mais famoso é o da Janela do Céu, uma trilha longa que recompensa com uma vista única. Além dele, o Circuito das Águas oferece um percurso mais curto, com diversas cachoeiras e piscinas naturais de águas avermelhadas.

5. Delfinópolis

Na Serra da Canastra, Delfinópolis é um refúgio para quem busca cachoeiras grandiosas e menos movimentadas. O acesso a muitas delas exige veículos 4x4, o que torna a aventura ainda mais especial. O complexo do Claro e as cachoeiras do Ézio são paradas obrigatórias na região.

6. Milho Verde

Este charmoso distrito de Serro, na Estrada Real, combina história e natureza. Milho Verde oferece cachoeiras de fácil acesso, como a do Moinho e a do Carijó, perfeitas para relaxar. O clima rústico do vilarejo, com suas igrejas e casas antigas, proporciona uma imersão na cultura mineira.

7. Serra do Caraça

O Santuário do Caraça é um destino que une ecoturismo, história e fé. Além do imponente conjunto arquitetônico, o parque abriga trilhas que levam a cachoeiras como a Cascatona. À noite, a principal atração é a aparição do lobo-guará, que tradicionalmente se aproxima do adro da igreja em busca do alimento ali oferecido.

