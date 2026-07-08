Nove motivos para amar Ouro Preto — e um para odiar

Há cidades que pedem tempo. Não se revelam em uma fotografia, em uma caminhada apressada ou em uma lista de atrações. Ouro Preto é assim: intensa, inclinada, barroca, histórica e cheia de camadas. Entre igrejas monumentais, casarios coloniais, montanhas que abraçam o horizonte e uma vida cultural que mantém a cidade em movimento, ela provoca encantamento quase imediato.

Reconhecida como a primeira cidade brasileira tombada pela UNESCO como Patrimônio Mundial, em 1980, Ouro Preto carrega uma importância que ultrapassa as fronteiras de Minas Gerais. Seu conjunto urbano, formado por igrejas barrocas, casarões coloniais, pontes, chafarizes e ladeiras, preserva uma das mais expressivas paisagens históricas do país e transforma cada caminhada em uma viagem pela memória brasileira.

Mas Ouro Preto vai muito além de seu famoso Centro Histórico. O município é formado pela sede e outros 13 distritos, cada um com identidade própria, tradições preservadas e um rico patrimônio cultural. Lugares como Lavras Novas, Santo Antônio do Leite, São Bartolomeu, Glaura e Cachoeira do Campo revelam paisagens serranas, gastronomia típica, festas religiosas, antigas construções e histórias que ajudam a compreender a dimensão cultural do município. Explorar esses distritos é descobrir um outro lado de Ouro Preto, onde a hospitalidade mineira, os saberes tradicionais e a conexão com a natureza enriquecem ainda mais a experiência de quem visita a região.

1. A cidade que transforma história em paisagem

Suas ladeiras íngremes, igrejas barrocas e museus preservam a memória do Brasil colonial, atraindo turistas do mundo todo. A cidade é vibrante e culturalmente rica, com calendário de eventos que vai do carnaval universitário a festivais de música e cinema. Ricardo Takamura /Wikimédia Commons

Em Ouro Preto, a história não está confinada aos museus. Ela aparece nas fachadas, nos chafarizes, nas pontes de pedra, nas janelas coloridas e nas ruas de calçamento irregular. Caminhar pela cidade é atravessar um cenário que preserva a memória do ciclo do ouro, da Inconfidência Mineira e de um Brasil que ainda pode ser lido nas marcas deixadas pela arquitetura colonial.

A sensação é de estar diante de uma cidade que não foi criada para ser contemplada de longe. Ouro Preto pede passos lentos, curiosidade e disposição para subir e descer. Cada esquina oferece uma nova perspectiva, uma igreja no alto de uma ladeira, uma torre surgindo entre os telhados ou uma montanha enquadrando o casario.

2. As igrejas que guardam a alma barroca de Minas

As igrejas de Ouro Preto, inclusive, tem muitos detalhes em ouro, como a de São Francisco de Assis, uma das celebradas criações de Aleijadinho. Alexandre Amorim Fotografo wikimedia commons

Poucos lugares no Brasil reúnem uma concentração tão impressionante de igrejas barrocas. Elas não são apenas construções religiosas: são verdadeiras galerias de arte, símbolos de fé e testemunhos de uma época em que o ouro financiava obras de grande riqueza estética.

A Igreja de São Francisco de Assis é uma das mais marcantes. Sua fachada, atribuída a Aleijadinho, e o interior com pinturas de Mestre Ataíde ajudam a compreender a dimensão artística de Ouro Preto. Mas a experiência vai além de uma visita específica. Em diferentes pontos da cidade, igrejas como Nossa Senhora do Pilar, Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia revelam detalhes, histórias e perspectivas que tornam cada parada especial.

3. As ladeiras que cansam as pernas, mas alimentam o olhar

Tapetes de serragem em Ouro Preto Leandro Couri/EM/D.A Press

Ouro Preto não é um destino para quem deseja percorrer tudo sem esforço. Suas ladeiras são desafiadoras, algumas longas, outras íngremes, quase todas capazes de testar o fôlego de quem se aventura a caminhar pelo centro histórico.

Mas é justamente aí que mora parte do encanto. A cada subida, a cidade oferece uma recompensa: um mirante improvisado, uma nova igreja vista de cima, o desenho dos telhados coloniais ou a paisagem das montanhas que cercam o município. Em Ouro Preto, até o cansaço pode se transformar em contemplação.

4. A presença de Aleijadinho e Mestre Ataíde

Igreja de São Francisco de Assis (Ouro Preto, 1766) – Projetada por Aleijadinho, tem altar e teto pintados com detalhes dourados e imagens sacras valiosas. tetraktys ( wikimedia commons

Falar de Ouro Preto é falar de dois nomes fundamentais para a arte brasileira: Aleijadinho e Mestre Ataíde. A cidade ajuda a contar a história de ambos não apenas por meio de obras preservadas, mas pela atmosfera artística que permanece viva em seus espaços.

As esculturas, os altares, os detalhes em pedra-sabão e as pinturas nos tetos das igrejas revelam um Brasil criativo, sofisticado e profundamente marcado pela religiosidade do período colonial. Observar essas obras de perto é perceber que o barroco mineiro não é apenas uma referência nos livros de história: ele continua pulsando, emocionando e provocando quem visita a cidade.

5. A Praça Tiradentes e o encontro entre passado e presente

praça Tiradentes, no centro histórico de Ouro Preto Túlio Santos/EM/D.A Press

A Praça Tiradentes é o coração simbólico de Ouro Preto. É ali que muitos visitantes começam a compreender a escala da cidade, cercados por construções imponentes, museus e uma vista que se abre para diferentes direções.

Mais do que um cartão-postal, a praça é um ponto de encontro. Turistas, estudantes, moradores, artistas e viajantes se cruzam em meio a uma paisagem que concentra parte importante da memória nacional. Ao redor dela, o Museu da Inconfidência reforça a presença histórica do destino e convida a uma leitura mais profunda sobre os acontecimentos que marcaram Minas Gerais e o Brasil.

6. A gastronomia que acolhe depois de um dia de caminhada

Goiabada e queijo, produzidos em Sao Bartolomeu, distrito de Ouro Preto Euler Junior/EM

Depois de enfrentar ladeiras e descobrir igrejas, poucos prazeres são tão bem-vindos quanto uma mesa mineira. Ouro Preto tem cafés charmosos, restaurantes instalados em casarões antigos, quitandas, doces, queijos e receitas que carregam afeto em cada detalhe.

A comida, ali, parece acompanhar o ritmo da cidade. É feita para ser apreciada sem pressa, em ambientes que convidam à conversa e à permanência. Um café coado, um pão de queijo recém-saído do forno, um prato com sabores da cozinha mineira ou uma sobremesa tradicional ajudam a transformar a viagem em experiência sensorial.

7. A vida cultural que mantém a cidade em movimento

Embora carregue séculos de história, Ouro Preto está longe de ser uma cidade parada no tempo. A presença da universidade, dos estudantes, dos artistas e dos coletivos culturais garante uma energia jovem e criativa ao destino.

Exposições, ateliês, feiras, festivais, apresentações musicais e eventos tradicionais fazem parte da rotina local. Essa mistura entre patrimônio e contemporaneidade é um dos maiores diferenciais da cidade. Ouro Preto preserva o passado, mas também cria novas narrativas, abre espaço para a arte atual e se reinventa continuamente.

8. Os museus que ampliam a viagem

Entrega das medalhas vai acontecer em Ouro Preto, neste feriado de 21 de abril Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 28/7/22

Visitar Ouro Preto sem entrar em seus museus é deixar de conhecer uma parte importante de sua identidade. Eles ajudam a contextualizar o que se vê nas ruas e aprofundam a relação do visitante com a cidade.

O Museu da Inconfidência, instalado na antiga Casa de Câmara e Cadeia, é uma parada essencial. Já o Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas revela outra face do município, ligada ao conhecimento, à mineração e à formação acadêmica. Há ainda espaços menores, galerias e casas culturais que surpreendem justamente por trazerem histórias menos óbvias, mas igualmente importantes.

9. O pôr do sol entre montanhas, torres e telhados

Nascido por volta de 1730, em Vila Rica (atual Ouro Preto), Minas Gerais, Aleijadinho era filho de um respeitado mestre de obras português, Manuel Francisco Lisboa, e de uma escravizada africana, Isabel. Raquel Mendes Silva wikimedia commons

Quando o fim da tarde chega, Ouro Preto parece mudar de cor. A luz dourada toca as fachadas, atravessa as torres das igrejas e desenha sombras sobre os telhados coloniais. É um momento em que a cidade ganha uma atmosfera ainda mais cinematográfica.

Não importa se o olhar está em um mirante, em uma sacada, em uma praça ou no caminho de volta para a hospedagem. O pôr do sol em Ouro Preto tem o poder de silenciar a pressa. É quando a cidade parece resumir tudo o que oferece: história, montanhas, fé, arte e uma beleza que não precisa de exageros.

E o motivo que odiei: a estrada até Ouro Preto

Quem trafega pela BR-356, conhecida como Rodovia dos Inconfidentes, terá pela frente pista estreitas, muitas curvas é tráfego intenso de caminhões de minério Carlos Altman/EM

Chegar a Ouro Preto pode ser uma experiência menos poética do que permanecer nela. O caminho é marcado por curvas sucessivas, trechos que exigem atenção constante e uma presença intensa de caminhões de minério, especialmente em algumas rotas de acesso.

O trânsito pesado torna a viagem mais lenta e cansativa, além de contrastar com a imagem de uma região que guarda tanta riqueza histórica, cultural e natural. Para quem enjoa em estrada sinuosa, o percurso pode ser ainda mais desconfortável.

Ainda assim, quando as montanhas começam a revelar os telhados e as torres de Ouro Preto, a impressão é de que a viagem encontra seu sentido. A estrada pode não ser a parte mais agradável do roteiro, mas a cidade compensa com sobra cada curva enfrentada no caminho.

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Ouro Preto não é um destino fácil, plano ou previsível. Talvez seja justamente por isso que permanece na memória. Ela exige presença, fôlego e disponibilidade para olhar com calma. Em troca, entrega uma das experiências mais ricas, belas e profundas que Minas Gerais pode oferecer.