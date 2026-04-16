7 dicas de ouro para conseguir um upgrade para a classe executiva

Conseguir um upgrade para a classe executiva sem pagar a mais por isso é o objetivo de muitos viajantes. Embora a sorte possa ajudar, na maioria das vezes a mudança para um assento mais confortável é resultado de estratégia e informação. Com o aumento da competitividade entre as companhias aéreas, conhecer alguns truques pode fazer toda a diferença na sua próxima viagem.

Existem métodos práticos para aumentar suas chances de sair da classe econômica. Desde a escolha do voo até a forma como você se apresenta no aeroporto, pequenos detalhes podem render um grande benefício. Confira sete dicas que podem te ajudar a voar com mais conforto.

Leia Mais

Sete estratégias para conseguir um upgrade

Seja fiel a uma companhia aérea: participar de um programa de fidelidade é o passo mais importante. Passageiros com status elite em uma companhia ou aliança (como Star Alliance, oneworld ou SkyTeam) são sempre os primeiros na lista de prioridade para upgrades, especialmente quando a classe econômica está lotada. Viaje sozinho e em horários alternativos: é muito mais fácil para a companhia acomodar um único passageiro em um assento vago na executiva do que um casal ou uma família inteira. Voos em dias e horários menos populares, como terças e quartas-feiras, costumam ter mais assentos disponíveis, o que aumenta suas chances. Fique de olho nos leilões de upgrade: muitas empresas enviam e-mails dias antes do voo convidando passageiros a darem lances por um assento em uma classe superior. Pesquise o valor médio do upgrade para aquele trecho e faça uma oferta razoável, mas competitiva. Às vezes, um lance baixo já é suficiente. Essa prática é mais comum em companhias internacionais e pode não estar disponível em todas as empresas que operam no Brasil. Use suas milhas para melhorar a passagem: essa não é uma opção gratuita, mas é bem mais barata do que comprar uma passagem na executiva diretamente. Verifique no programa de fidelidade as regras para usar milhas para solicitar o upgrade. Algumas tarifas permitem a mudança com antecedência. Peça com gentileza no check-in ou no portão: a equipe de solo tem o poder de realizar upgrades de última hora, principalmente para resolver problemas de overbooking. Seja educado, simpático e pergunte de forma discreta se existe alguma possibilidade de upgrade. A gentileza pode abrir portas. Compre a tarifa certa: algumas tarifas, mesmo na classe econômica, têm maior prioridade para upgrade do que outras. Passagens com tarifas promocionais ou muito baratas geralmente são as últimas da fila. Optar por uma tarifa um pouco mais flexível (e cara) pode colocar você na frente de outros passageiros. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.