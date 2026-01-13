Assine
Trilhas para iniciantes: 5 caminhadas fáceis perto de BH

Quer começar a se aventurar na natureza? Conheça percursos curtos e com vistas incríveis que não exigem preparo físico de atleta para aproveitar

O Topo do Mundo, na Serra da Moeda, oferece vistas panorâmicas e trilhas leves, ideal para quem busca ecoturismo em Minas Gerais. crédito: Malcoln Oliveira/ Pexels

Explorar a natureza ao redor de Belo Horizonte é mais fácil do que parece e não exige preparo de atleta. Para quem deseja dar os primeiros passos no ecoturismo, existem diversas opções de caminhadas curtas, seguras e com paisagens recompensadoras, ideais para um passeio de fim de semana ou até mesmo uma manhã diferente.

Esses percursos combinam baixo nível de dificuldade com visuais que valem cada passo, sendo perfeitos para iniciantes, famílias com crianças e qualquer pessoa que queira se reconectar com o verde sem precisar de equipamentos ou grande esforço físico. A maioria fica a menos de uma hora de carro da capital mineira.

Separamos cinco opções de trilhas com visuais incríveis para quem está começando.

Mirante dos Planetas, na Serra do Rola-Moça

Localizado dentro do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, este é um dos passeios mais acessíveis da região. A caminhada é curtíssima, feita por um caminho bem estruturado que leva a um mirante com uma vista impressionante dos vales e das montanhas. O trajeto do estacionamento até o ponto principal dura poucos minutos, sendo ideal para todas as idades. Para visitar mirantes e participar de trilhas guiadas, verifique a necessidade de agendamento prévio no site oficial do parque. O cenário, com vegetação de campos de altitude, é perfeito para fotos.

Caminho dos Peregrinos, na Serra da Piedade

A subida ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, pode ser feita a pé por uma via asfaltada e bem sinalizada. Apesar da inclinação, o percurso é considerado fácil e seguro. No topo, a recompensa é uma vista de 360 graus de tirar o fôlego, além da beleza do santuário, cuja origem remonta a uma ermida do século 18. É uma experiência que une natureza, fé e um dos mais belos horizontes de Minas Gerais.

Topo do Mundo, na Serra da Moeda

Famoso pelos voos de parapente, o Topo do Mundo é também um excelente destino para uma caminhada leve. O acesso ao ponto mais alto, de onde se tem uma visão panorâmica do vale, é feito por uma trilha curta e de baixa dificuldade. O local é especialmente procurado para assistir ao pôr do sol, que colore o céu e as montanhas, proporcionando um espetáculo inesquecível e um ótimo programa de fim de tarde.

Trilhas do Parque das Mangabeiras

Para quem não quer sair de Belo Horizonte, o Parque das Mangabeiras oferece um refúgio verde dentro da cidade. O local conta com diversas trilhas internas bem demarcadas e pavimentadas. São caminhadas leves em meio à mata, com paradas em mirantes que revelam ângulos surpreendentes da capital. A infraestrutura do parque garante segurança e conforto para os visitantes.

Cachoeira de Ouro Fino, em Brumadinho

Esta opção combina uma trilha muito fácil com um refrescante banho de cachoeira. O percurso até a queda d'água principal é curto, com cerca de 15 minutos de caminhada em terreno plano e sombreado. Por se tratar de um sítio particular, é fundamental verificar previamente as condições de acesso, horários de funcionamento e a possível cobrança de ingresso. É o passeio ideal para um dia quente, unindo o prazer de caminhar na mata com a energia revigorante das águas.

Dicas para iniciantes

Antes de sair para qualquer trilha, mesmo as mais fáceis, é importante tomar alguns cuidados. Verifique sempre a previsão do tempo, use calçados confortáveis e adequados para caminhada, leve água e um lanche leve. Além disso, consulte os sites oficiais ou redes sociais dos parques e locais para confirmar horários de funcionamento, regras de visitação e a necessidade de agendamento ou pagamento de taxas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

