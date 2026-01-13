Trilhas para iniciantes: 5 caminhadas fáceis perto de BH
Quer começar a se aventurar na natureza? Conheça percursos curtos e com vistas incríveis que não exigem preparo físico de atleta para aproveitar
compartilheSIGA
Explorar a natureza ao redor de Belo Horizonte é mais fácil do que parece e não exige preparo de atleta. Para quem deseja dar os primeiros passos no ecoturismo, existem diversas opções de caminhadas curtas, seguras e com paisagens recompensadoras, ideais para um passeio de fim de semana ou até mesmo uma manhã diferente.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Esses percursos combinam baixo nível de dificuldade com visuais que valem cada passo, sendo perfeitos para iniciantes, famílias com crianças e qualquer pessoa que queira se reconectar com o verde sem precisar de equipamentos ou grande esforço físico. A maioria fica a menos de uma hora de carro da capital mineira.
Leia Mais
Confira como será a trilha reaberta na Serra do Curral em 2025
Conexão com a natureza: Trilha guiada na Serra do Curral neste sábado (5/4)
5 destinos em Minas Gerais para praticar corrida de trilha com segurança
Separamos cinco opções de trilhas com visuais incríveis para quem está começando.
Mirante dos Planetas, na Serra do Rola-Moça
Localizado dentro do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, este é um dos passeios mais acessíveis da região. A caminhada é curtíssima, feita por um caminho bem estruturado que leva a um mirante com uma vista impressionante dos vales e das montanhas. O trajeto do estacionamento até o ponto principal dura poucos minutos, sendo ideal para todas as idades. Para visitar mirantes e participar de trilhas guiadas, verifique a necessidade de agendamento prévio no site oficial do parque. O cenário, com vegetação de campos de altitude, é perfeito para fotos.
Caminho dos Peregrinos, na Serra da Piedade
A subida ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, pode ser feita a pé por uma via asfaltada e bem sinalizada. Apesar da inclinação, o percurso é considerado fácil e seguro. No topo, a recompensa é uma vista de 360 graus de tirar o fôlego, além da beleza do santuário, cuja origem remonta a uma ermida do século 18. É uma experiência que une natureza, fé e um dos mais belos horizontes de Minas Gerais.
Topo do Mundo, na Serra da Moeda
Famoso pelos voos de parapente, o Topo do Mundo é também um excelente destino para uma caminhada leve. O acesso ao ponto mais alto, de onde se tem uma visão panorâmica do vale, é feito por uma trilha curta e de baixa dificuldade. O local é especialmente procurado para assistir ao pôr do sol, que colore o céu e as montanhas, proporcionando um espetáculo inesquecível e um ótimo programa de fim de tarde.
Trilhas do Parque das Mangabeiras
Para quem não quer sair de Belo Horizonte, o Parque das Mangabeiras oferece um refúgio verde dentro da cidade. O local conta com diversas trilhas internas bem demarcadas e pavimentadas. São caminhadas leves em meio à mata, com paradas em mirantes que revelam ângulos surpreendentes da capital. A infraestrutura do parque garante segurança e conforto para os visitantes.
Cachoeira de Ouro Fino, em Brumadinho
Esta opção combina uma trilha muito fácil com um refrescante banho de cachoeira. O percurso até a queda d'água principal é curto, com cerca de 15 minutos de caminhada em terreno plano e sombreado. Por se tratar de um sítio particular, é fundamental verificar previamente as condições de acesso, horários de funcionamento e a possível cobrança de ingresso. É o passeio ideal para um dia quente, unindo o prazer de caminhar na mata com a energia revigorante das águas.
Dicas para iniciantes
Antes de sair para qualquer trilha, mesmo as mais fáceis, é importante tomar alguns cuidados. Verifique sempre a previsão do tempo, use calçados confortáveis e adequados para caminhada, leve água e um lanche leve. Além disso, consulte os sites oficiais ou redes sociais dos parques e locais para confirmar horários de funcionamento, regras de visitação e a necessidade de agendamento ou pagamento de taxas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.