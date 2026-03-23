Ecoturismo em Minas: 5 destinos para quem ama natureza e aventura

Minas Gerais é sinônimo de pão de queijo e cidades históricas, mas o estado guarda paraísos naturais perfeitos para quem busca aventura. Longe do roteiro tradicional, parques e cachoeiras oferecem trilhas, esportes radicais e um contato direto com o verde. É a chance de descobrir um lado diferente e surpreendente de Minas.

Com opções que vão de cânions com águas esverdeadas a chapadas com paisagens de tirar o fôlego, o ecoturismo mineiro se destaca pela diversidade. As atrações atendem tanto os viajantes que procuram caminhadas leves quanto aqueles que desejam desafios mais intensos, como trekking e rapel.

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Confira cinco destinos imperdíveis para explorar o ecoturismo mineiro.

Parque Nacional da Serra da Canastra

Localizado no sudoeste de Minas, o parque é o berço do rio São Francisco e um santuário de vida selvagem. Seus campos de altitude e vales profundos são o cenário ideal para observar animais como o tamanduá-bandeira e o lobo-guará em seu habitat natural.

A principal atração é a cachoeira Casca d'Anta, com uma queda de 186 metros. O acesso pode ser feito tanto pela parte alta quanto pela parte baixa, com trilhas de diferentes níveis de dificuldade. O ideal é explorar a região com veículos 4x4, que permitem alcançar os pontos mais remotos do parque.

Parque Estadual do Ibitipoca

Pequeno em tamanho, mas gigante em beleza, Ibitipoca encanta com suas formações rochosas, grutas e rios de águas avermelhadas. A atração mais famosa é a Janela do Céu, uma queda d'água que forma uma piscina natural com vista panorâmica para o horizonte. A trilha para chegar até lá é longa, exigindo preparo físico.

Para quem busca passeios mais curtos, o Circuito das Águas oferece um percurso mais leve, passando por poços e cachoeiras perfeitas para um banho refrescante. O parque tem um limite diário de visitantes, por isso é importante planejar a visita com antecedência, especialmente em feriados.

Capitólio e o Mar de Minas

Banhada pelo gigantesco Lago de Furnas, a região de Capitólio ficou conhecida como o "Mar de Minas". Seus imensos cânions com paredões que podem ultrapassar 60 metros de altura formam paisagens espetaculares. A melhor forma de conhecer o local é por meio de passeios de lancha, que percorrem os principais pontos.

Além dos passeios aquáticos, a área conta com diversas cachoeiras, como a Lagoa Azul e a Trilha do Sol. O Mirante dos Canyons oferece uma vista clássica e é parada obrigatória para fotos.

Parque Nacional da Serra do Cipó

A pouco mais de 100 quilômetros de Belo Horizonte, a Serra do Cipó é um dos destinos de ecoturismo mais acessíveis do estado. O parque protege uma rica biodiversidade e oferece dezenas de cachoeiras, sendo a Cachoeira da Farofa e o Cânion das Bandeirinhas alguns dos destaques.

As atividades na região incluem trekking, ciclismo, canoagem e observação de aves. A estrutura do vilarejo próximo ao parque conta com pousadas, restaurantes e agências que organizam os passeios.

Monte Verde e suas trilhas

Localizado na Serra da Mantiqueira, no sul de Minas, o distrito de Monte Verde combina o charme de uma vila de montanha com a natureza exuberante. O destino é famoso por suas trilhas que levam a picos com vistas de 360 graus, como a Pedra Redonda e a Pedra Partida.

As caminhadas possuem diferentes níveis de dificuldade e são bem sinalizadas. Além do trekking, é possível praticar arvorismo, tirolesa e passeios de quadriciclo. A baixa temperatura no inverno adiciona um toque especial à experiência.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.