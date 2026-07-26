Vídeo: carro pega fogo na Avenida Antônio Carlos, em BH

Um carro foi destruído por um incêndio na manhã deste domingo (26/7), na Avenida Presidente Antônio Carlos, próximo ao Viaduto Senegal, no Bairro Lagoinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo, um Volkswagen Voyage branco, já estava tomado pelas chamas quando as equipes chegaram ao local.

Ainda de acordo com os militares, o automóvel estava parado na avenida havia alguns dias. Testemunhas informaram que dois usuários de drogas estavam no interior do veículo momentos antes do início do incêndio, mas deixaram o local antes da chegada das equipes.

Os bombeiros utilizaram cerca de 1.000 litros de água para controlar as chamas.

Ninguém ficou ferido e as causas do fogo ainda não foram esclarecidas.

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Como nenhum responsável pelo veículo foi localizado, o carro permaneceu sob a responsabilidade da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal.