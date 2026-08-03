Acidente com caminhão e seis carros trava trânsito na Fernão Dias, em Betim

Um engavetamento envolvendo um caminhão e seis carros trava o trânsito na manhã desta segunda-feira (3/8) na Rodovia Fernão Dias, em Betim, na Região Metropolitana, de Belo Horizonte. O acidente aconteceu no km 485, no sentido São Paulo, e deixou a pista interditada para o atendimento das equipes em segurança.

A ocorrência foi registrada às 10h57, segundo a Motiva Minas-SP, concessionária responsável pelo trecho, foram identificadas oito vítimas, sendo sete ilesas e uma com ferimentos leves. Todas recusaram encaminhamento para atendimento hospitalar.

As equipes operacionais da concessionária atuam no local para garantir a segurança viária, realizar a sinalização da pista e orientar os motoristas que trafegam pelo trecho.

Por causa do acidente, a pista permanece interditada para o atendimento da ocorrência, e há registro de aproximadamente sete quilômetros de congestionamento na Rodovia Fernão Dias.

Ainda não há informações sobre a dinâmica do engavetamento nem sobre o que teria causado a batida.

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Matéria em atualização