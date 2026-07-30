Vídeo: motociclista fica ferido em acidente na BR-040, na Grande BH

Um motociclista ficou ferido na manhã desta quinta-feira (30/7) em um acidente na BR-040, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo as polícias Militar (PMMG) e Rodoviária Federal (PRF) e a concessionária Via Cristais, a ocorrência foi registrada na altura do KM 518 da rodovia, no sentido Belo Horizonte.

A vítima foi levada para o Hospital Municipal de Contagem. Um segundo motociclista envolvido no acidente fugiu do local.

Apesar de não haver interdição na pista, vídeos que circulam nas redes sociais mostram um grande congestionamento na região.

Outra gravação mostra que a roda dianteira de uma das motocicletas se soltou após o impacto.

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De acordo com a Polícia Militar, o motociclista ferido sofreu uma fratura no braço e recebeu atendimento.