Vídeo: motociclista fica ferido em acidente na BR-040, na Grande BH
Acidente ocorreu em Ribeirão das Neves, nesta quinta-feira (30/7); outro motociclista envolvido fugiu do local
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Um motociclista ficou ferido na manhã desta quinta-feira (30/7) em um acidente na BR-040, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
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Segundo as polícias Militar (PMMG) e Rodoviária Federal (PRF) e a concessionária Via Cristais, a ocorrência foi registrada na altura do KM 518 da rodovia, no sentido Belo Horizonte.
A vítima foi levada para o Hospital Municipal de Contagem. Um segundo motociclista envolvido no acidente fugiu do local.
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Apesar de não haver interdição na pista, vídeos que circulam nas redes sociais mostram um grande congestionamento na região.
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Outra gravação mostra que a roda dianteira de uma das motocicletas se soltou após o impacto.
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De acordo com a Polícia Militar, o motociclista ferido sofreu uma fratura no braço e recebeu atendimento.