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ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Vídeo: motociclista fica ferido em acidente na BR-040, na Grande BH

Acidente ocorreu em Ribeirão das Neves, nesta quinta-feira (30/7); outro motociclista envolvido fugiu do local

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
30/07/2026 06:30 - atualizado em 30/07/2026 06:56

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Moto perde roda dianteira após acidente na BR-040; vídeo mostra detalhes
Moto perde roda dianteira após acidente na BR-040; vídeo mostra detalhes crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um motociclista ficou ferido na manhã desta quinta-feira (30/7) em um acidente na BR-040, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Segundo as polícias Militar (PMMG) e Rodoviária Federal (PRF) e a concessionária Via Cristais, a ocorrência foi registrada na altura do KM 518 da rodovia, no sentido Belo Horizonte.

A vítima foi levada para o Hospital Municipal de Contagem. Um segundo motociclista envolvido no acidente fugiu do local.

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Apesar de não haver interdição na pista, vídeos que circulam nas redes sociais mostram um grande congestionamento na região.

Outra gravação mostra que a roda dianteira de uma das motocicletas se soltou após o impacto.

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De acordo com a Polícia Militar, o motociclista ferido sofreu uma fratura no braço e recebeu atendimento.

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