Caminhão tomba e fecha pista da Fernão Dias

Pista no sentido Belo Horizonte está fechada e há 4 km de engarrafamento (foto: Arteris/Divulgação)

Um acidente com um caminhão fechou a pista da BR-381, em Itatiaiuçu, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (12/6).

Segundo a Arteris, concessionária que administra a Fernão Dias, o caminhão seguia na pista sentido BH quando o condutor dormiu ao volante, perdeu o controle da direção, bateu contra a canaleta lateral e formou um “L” na pista.

O cavalo mecânico do veículo ficou na transversal e a parte de trás do caminhão tombou na faixa da direita e no acostamento.

O motorista não ficou ferido.

A pista na altura do km 550 está fechada até a retirada do caminhão. No momento, há 4 km de lentidão.

Em outro ponto da BR-381

Um acidente entre carro e caminhão complica a vida do motorista na BR-381, em São Gonçalo do Rio Abaixo, Região Central de Minas, na manhã desta segunda-feira (12/6).

Segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros, um dos motoristas está preso às ferragens, com pulso fraco e sangramento na região da cabeça. Ainda não se sabe a dinâmica do acidente.

O trânsito é complicado na região e está fluindo em sistema pare e siga