Batida entre carro e caminhão complica trânsito na BR-381

O acidente foi na altura do km 375, próximo a lanchonete Montanha Lanches (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Um acidente entre carro e caminhão complica a vida dos motoristas na BR-381, em São Gonçalo do Rio Abaixo, Região Central de Minas, na manhã desta segunda-feira (12/6).

Segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros, um dos condutores está preso às ferragens, com pulso fraco e sangramento na região da cabeça. Ainda não se sabe a dinâmica do acidente.

O acidente foi na altura do km 375, próximo a lanchonete Montanha Lanches.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada. O trânsito é complicado na região e está fluindo em sistema pare e siga.