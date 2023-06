PM resgata jovem de cárcere privado mantida por usuário de 'supermaconha'

432

Ocorrência foi atendida pela Polícia Militar no município de Guanhães, no Leste de Minas, no fim da noite desse sábabo (10/6) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press/Arquivo - Imagem meramente ilustrativa ) Uma jovem de 21 anos foi resgatada pela Polícia Militar no município de Guanhães, no Leste de Minas Gerais, após as autoridades serem notificadas, por meio de ligações anônimas, relatando que um homem estava arrastando uma mulher em uma rua do bairro AOD Pereira. Um rapaz de 19 anos terminou preso por suspeita de violência doméstica. Segundo a PM, ele é usuário de uma droga conhecida como “K9”.





No registro da ocorrência consta que os policiais militares ouviram a vítima chorando quando se posicionaram em frente à residência do casal. Ao abrir a porta, a jovem pediu que a polícia fosse embora, pois a situação estava “de boa”.

Em decorrência da insistência dos militares, o suspeito abriu a porta, e a jovem saiu correndo do imóvel logo em seguida.

Violência recorrente e uso de drogas

“Questionada, a vítima informou que o autor tomou a chave da residência e estava ameaçando-a com uma faca para que ela pedisse aos policiais militares que fossem embora”, detalha o comunicado do 65º Batalhão da PM, em Guanhães, enviado ao Estado de Minas, destacando que as agressões eram constantes, conforme apurado.

cannabis sativa. A Polícia Militar no município também apurou que o jovem é usuário da droga conhecida como K9 — ou “ supermaconha ”, o chamado canabinoide sintético, que é produzido em laboratório e tem efeitos bem mais nocivos e até 100 vezes mais fortes que a

O homem foi preso e conduzido à delegacia da Polícia Civil de plantão de Guanhães. A faca usada para realizar as ameaças foi apreendida.