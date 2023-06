Mulher morre com suspeita de infarto e família acusa Samu de omitir socorro

432

Samu só foi ao local depois que a mulher amanheceu morta (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press.) Uma mulher de 33 anos morreu na madrugada de sexta-feira (9/6), após a família entrar em contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) por suspeita de infarto. Apesar da ligação, a ambulância foi negada e Camila Donato Gomes da Silva amanheceu morta.





Segundo a mãe da mulher, Rúbia Donato, há menos de um mês seu filho (irmão de Camila) faleceu. Desde então, a filha apresentava dificuldade para dormir e tomava remédio para ajudar.









Poucos minutos depois, à 1h27, Rúbia ligou para o Samu e solicitou uma ambulância. Explicando o que estava acontecendo, ela foi redirecionada para uma médica. "Eu sabia que ela não estava bem, não ia ligar para a urgência se não fosse preciso. Mas a médica falou comigo 'minha senhora, a sua filha precisa de um psiquiatra, não é do Samu'. Eu disse que não era isso, ela precisava de ir para a UPA", conta Rúbia Donato.





No meio da ligação, que segundo a mãe durou nove minutos, a filha teria gritado por ajuda, pedindo água e afirmando que ia morrer. "A Camila pediu água com açúcar, ela estava gritando que ia morrer. A médica ouviu e falou que podia dar e quando amanhecesse, era para levá-la ao psiquiatra. Expliquei de novo a situação e também contei que não dava para ir à UPA sozinha, porque não tinha dinheiro para pagar ou carro", continua.





Ainda assim, a ambulância não foi até a casa, que fica no Bairro Ribeiro de Abreu. A mãe afirma que se tranquilizou quando a médica disse que a falta de ar era devido ao medicamento que Camila estava tomando e mantê-la hidratada ajudaria. Além disso, teria reafirmado a necessidade de um psiquiatra, para ajudar com a perda recente do irmão.





"Sou diarista, não tenho estudo direito. A médica me tranquilizou falando que essa dor era por causa do remédio. Acreditei que de manhã dava para levar ela no posto e resolver o problema. Não omiti socorro hora nenhuma, eu tentei levá-la, mas não tinha dinheiro. Se tivesse mandado o Samu na hora que liguei, havia salvado a vida da minha filha", diz Rúbia.

Após a ligação, ela se deitou ao lado da filha e ficou conversando até as 3h. Em seguida, ambas dormiram. Quando acordou, às 7h10, chamou Camila para ir ao hospital. Sem resposta, ela balançou o braço da filha e percebeu que a boca dela já estava esbranquiçada e a testa gelada.





"Eu desesperei. Liguei para o Samu de novo, às 7h30, expliquei como que ela estava e a médica mandou fazer massagem cardíaca. Ela foi falando pelo telefone como fazia, até a ambulância chegar. Quando a equipe apareceu, constataram o óbito. Eu não queria acreditar", afirma a mãe.





Camila Donato deixou um filho de 11 e outro de 3 anos. "Fico muito chateada, como a gente paga imposto de tudo, era obrigação mandar um Samu. Não interessava se eu tinha dinheiro ou não. Estou arrasada. Nenhuma mãe merece perder dois filhos com menos de um mês. Dinheiro não trará minha filha de volta, mas quero que outras não passem pelo mesmo que eu", finaliza.

