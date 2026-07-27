Acidente na BR-116: das cinco vítimas, quatro tinham entre 19 e 21 anos

Das cinco pessoas mortas em um grave acidente na BR-116, na altura de Itaobim, no Vale do Jequitinhonha, na manhã desta segunda-feira (27/7), quatro eram jovens de 19 a 21 anos. Eles estavam em um Chevrolet Celta e voltavam para Padre Paraíso, cidade onde moravam, após participarem de uma festa no município vizinho de Caraí, ambos na mesma região.

Os quatro jovens foram identificados como Carlos Eduardo Alves Lopes Silva, de 21 anos; Dayane Henrique dos Santos, de 19 anos; Nickolly Gomes Martins, também de 19 anos; e Guilherme Rodrigues dos Santos, de 20 anos, que dirigia o veículo.

O sepultamento dos quatro está previsto para esta terça-feira (28/7), no Cemitério Municipal de Padre Paraíso. O horário da cerimônia, porém, ainda não foi confirmado. A prefeitura do município publicou uma nota de pesar nas redes sociais. "Padre Paraíso está de luto", afirma a postagem.

Quinta vítima era servidora pública

A quinta vítima estava na van da Secretaria Municipal de Saúde de Rubim, também no Vale do Jequitinhonha, outro veículo envolvido no acidente. Ela foi identificada como Simone Pereira dos Santos, de 34 anos, professora da rede municipal de ensino de Rubim.

Por meio de nota, a Prefeitura de Rubim lamentou profundamente a morte da servidora Simone Pereira dos Santos e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho. "A Prefeitura Municipal de Rubim manifesta profundo pesar pelo falecimento da servidora", diz a nota.

A van transportava pacientes para consultas e atendimentos médicos em Teófilo Otoni quando foi atingida de frente pelo Chevrolet Celta. Outras seis pessoas ficaram feridas e foram socorridas para unidades de saúde da região.

Dinâmica ainda não foi esclarecida

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), chovia no momento da colisão, o que pode ter contribuído para o acidente. A corporação também apura outras hipóteses, como excesso de velocidade e fadiga do motorista, mas nenhuma delas foi confirmada até o momento.

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Ainda segundo a PRF, o acidente ocorreu em um trecho da BR-116 que não é considerado crítico. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) vai investigar as circunstâncias da colisão.