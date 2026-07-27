Caminhonete passa por cima de motociclista após briga de trânsito em Minas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um motociclista foi atropelado por uma caminhonete na Rua Salgado Filho, no Bairro Alto dos Pinheiros, em Formiga, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, na tarde desse domingo (26/7), depois de uma briga de trânsito.

O homem que conduzia a moto, de idade não divulgada, ficou ferido, e o motorista da 'caminhonete foi preso na madrugada desta segunda-feira (27/7).

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que os dois veículos passam pela rua. Não é possível saber o que os homens discutiam, mas o motociclista chuta a porta da Chevrolet S10 de cor prata e passa à sua frente.

Em seguida, o motorista da caminhonete acelera e atropela o motociclista, que ficou ferido. Ele foi socorrido e teve quatro fraturas na perna, uma em uma das mãos e outra no fêmur, constatadas pela equipe médica.

Até o momento, não há confirmação sobre o que provocou o início do desentendimento. O caso gerou comoção entre amigos e conhecidos do jovem, que se manifestaram em frente à casa do motorista na noite desse domingo.

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Em um ato de protesto e cobrança por justiça, o grupo realizou um "buzinaço" e pichou o portão da casa, no mesmo bairro.

