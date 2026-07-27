Caminhonete passa por cima de motociclista após briga de trânsito em Minas
Motociclista teve diversas fraturas e foi socorrido; motorista da caminhonete foi preso na madrugada desta segunda-feira (27/7)
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Um motociclista foi atropelado por uma caminhonete na Rua Salgado Filho, no Bairro Alto dos Pinheiros, em Formiga, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, na tarde desse domingo (26/7), depois de uma briga de trânsito.
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O homem que conduzia a moto, de idade não divulgada, ficou ferido, e o motorista da 'caminhonete foi preso na madrugada desta segunda-feira (27/7).
Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que os dois veículos passam pela rua. Não é possível saber o que os homens discutiam, mas o motociclista chuta a porta da Chevrolet S10 de cor prata e passa à sua frente.
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Em seguida, o motorista da caminhonete acelera e atropela o motociclista, que ficou ferido. Ele foi socorrido e teve quatro fraturas na perna, uma em uma das mãos e outra no fêmur, constatadas pela equipe médica.
Até o momento, não há confirmação sobre o que provocou o início do desentendimento. O caso gerou comoção entre amigos e conhecidos do jovem, que se manifestaram em frente à casa do motorista na noite desse domingo.
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Em um ato de protesto e cobrança por justiça, o grupo realizou um "buzinaço" e pichou o portão da casa, no mesmo bairro.