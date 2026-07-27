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ACIDENTE

Batida entre BMW e carro de boi deixa um ferido no Sul de Minas

Caso foi registrado na noite desse domingo (26/7), na altura do km 24 da rodovia MG-290, em Borda da Mata

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
27/07/2026 15:27 - atualizado em 27/07/2026 15:27

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BMW saiu da pista e capotou
BMW saiu da pista e capotou crédito: Polícia Militar Rodoviária

Um motorista ficou ferido depois de capotar um BMW e bater em um carro de boi na noite desse domingo (26/7). O acidente foi registrado por volta das 19h, na altura do km 24 da rodovia MG-290, em Borda da Mata, no Sul de Minas. 

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De acordo a Polícia Militar Rodoviária, o condutor do carro de boi disse que a batida aconteceu no momento em que ele tentava cruzar a pista no transporte conduzido por oito animais. Ao iniciar a travessia, ele tentou apressar os bois, mas não houve tempo para concluir a manobra antes da aproximação do veículo. 

Já o motorista do BMW informou que trafegava normalmente pela MG-290 quando foi surpreendido pela presença dos animais.

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Sem tempo para frear ou desviar, o veículo atingiu quatro dos oito bovinos que puxavam a estrutura. Com a força do impacto, o condutor da BMW perdeu o controle direcional, saiu da pista e o carro capotou na sequência.

A vítima do capotamento sofreu lesões na cabeça e nas pernas, e foi socorrida e conduzida para atendimento médico no Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre, enquanto o condutor do carro de bois não se feriu.

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Segundo a corporação, ambos os condutores fizeram o teste do etilômetro, que confirmou o resultado de 0,00 mg/L de álcool para os dois envolvidos.

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