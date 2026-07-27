Batida entre BMW e carro de boi deixa um ferido no Sul de Minas

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um motorista ficou ferido depois de capotar um BMW e bater em um carro de boi na noite desse domingo (26/7). O acidente foi registrado por volta das 19h, na altura do km 24 da rodovia MG-290, em Borda da Mata, no Sul de Minas.

De acordo a Polícia Militar Rodoviária, o condutor do carro de boi disse que a batida aconteceu no momento em que ele tentava cruzar a pista no transporte conduzido por oito animais. Ao iniciar a travessia, ele tentou apressar os bois, mas não houve tempo para concluir a manobra antes da aproximação do veículo.

Já o motorista do BMW informou que trafegava normalmente pela MG-290 quando foi surpreendido pela presença dos animais.

Sem tempo para frear ou desviar, o veículo atingiu quatro dos oito bovinos que puxavam a estrutura. Com a força do impacto, o condutor da BMW perdeu o controle direcional, saiu da pista e o carro capotou na sequência.

A vítima do capotamento sofreu lesões na cabeça e nas pernas, e foi socorrida e conduzida para atendimento médico no Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre, enquanto o condutor do carro de bois não se feriu.

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Segundo a corporação, ambos os condutores fizeram o teste do etilômetro, que confirmou o resultado de 0,00 mg/L de álcool para os dois envolvidos.