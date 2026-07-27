Carro cai em lagoa em MG e passageiros são resgatados por moradores

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um carro caiu na Lagoa Paulino, na Avenida Coronel Altino França, na altura do número 2.734, no Centro de Sete Lagoas, na Região Central do estado. O caso foi registrado nesse domingo (26/7) e mobilizou uma guarnição do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

A ocorrência foi recebida às 23h45. Ao chegar ao local, a equipe de resgate foi informada por populares de que duas pessoas, que estavam no interior do carro, já haviam sido retiradas da água com a ajuda de populares logo após o acidente.

Segundo as testemunhas, as duas vítimas fugiram do local assim que foram resgatadas. No entanto, os populares não souberam confirmar se ainda haveria outros ocupantes presos no automóvel. Os bombeiros realizaram uma primeira busca no veículo e nas proximidades da água, mas nenhuma vítima foi localizada.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada para tomar as providências cabíveis e conseguiu localizar uma das vítimas que havia sido socorrida pelos moradores. Ao ser questionado pelos policiais, o homem afirmou que havia apenas duas pessoas no veículo no momento da queda. No entanto, de acordo com a corporação, a informação parecia duvidosa, já que o indivíduo apresentava elevado estado de embriaguez.

Para garantir que não houvesse mais ninguém submerso, a guarnição do Corpo de Bombeiros entrou novamente na lagoa. Foi realizada uma nova busca dentro do automóvel e em todo o perímetro ao redor, confirmando que não havia mais nenhuma pessoa no local.

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A Polícia Militar ficou encarregada do registro da ocorrência e dos procedimentos de praxe quanto ao veículo e aos envolvidos.