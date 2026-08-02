Batida seguida de incêndio deixa dois mortos na MGC-135, no Norte de Minas

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Duas pessoas morreram depois que o carro em que estavam saiu da pista e incendiar, na altura do km 222 da MGC-135 (BR-135), em Pedras de Maria da Cruz, no Norte de Minas, na noite deste sábado (1/8).

A chamada do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) ocorreu às 23h29. O ponto do sinistro é próximo à ponte sobre o Rio São Francisco e à ligação rodoviária com a cidade de Januária.

A ocorrência envolveu um automóvel Volkswagen Gol 1.0 e deixou duas vítimas – um homem e uma mulher –, cujas identidades não foram informadas.

O fogo destruiu o veículo e gerou riscos imediatos ao tráfego local e de alastramento para a vegetação às margens da pista.

O veículo saiu da pista de rolamento e parou em um barranco às margens da rodovia. Em decorrência do impacto e da rápida propagação das chamas, a estrutura do automóvel foi consumida pelo fogo, espalhando fumaça e detritos pelo acostamento.

Como foi a ação dos bombeiros?

Acionados para o socorro, os militares do 7º Pelotão do CBMMG de Januária, na mesma região do estado, deslocaram-se até o local para conter a emergência. "A guarnição realizou o combate ao incêndio, extinguindo os focos remanescentes e garantindo a segurança da área", informou a corporação.

Após o controle do fogo, os socorristas inspecionaram o veículo e encontraram os corpos carbonizados dos dois ocupantes.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também compareceu ao local em apoio operacional. A cena do acidente foi isolada para os trabalhos de investigação da perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais.

Com a conclusão dos procedimentos periciais e a autorização das autoridades competentes, os bombeiros realizaram o desencarceramento e a remoção das vítimas, que foram repassadas à funerária de plantão.

Em seguida, os bombeiros efetuaram a limpeza da pista para retirar resíduos do veículo e eliminar os perigos para os demais condutores. A área permaneceu sob custódia da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) para orientar o tráfego de veículos.

A rodovia MGC-135, no trecho compreendido entre Pedras de Maria da Cruz, Lontra e Montes Claros, é considerada um trecho perigoso devido ao histórico de sinistros.



Batida e incêndio na MGC-135

Acionamento dos bombeiros: chamado registrado às 23h29 de sábado (1/8)

Chegada da guarnição: constatação de incêndio em automóvel em um barranco

Combate às chamas: controle dos focos de fogo pelo CBMMG de Januária

Localização das vítimas: identificação de dois corpos carbonizados no interior do veículo

Perícia técnica: isolamento da cena para procedimentos da Polícia Civil

Desencarceramento e remoção: retirada dos corpos após liberação das autoridades Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Desobstrução da rodovia: limpeza da pista e repasse do local para a Polícia Militar

Segurança para tráfego noturno em rodovias