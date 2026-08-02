Batida seguida de incêndio deixa dois mortos na MGC-135, no Norte de Minas
Carro saiu da pista, caiu em barranco e foi consumido pelas chamas. Bombeiros de Januária fizeram a remoção dos corpos carbonizados
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Duas pessoas morreram depois que o carro em que estavam saiu da pista e incendiar, na altura do km 222 da MGC-135 (BR-135), em Pedras de Maria da Cruz, no Norte de Minas, na noite deste sábado (1/8).
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A chamada do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) ocorreu às 23h29. O ponto do sinistro é próximo à ponte sobre o Rio São Francisco e à ligação rodoviária com a cidade de Januária.
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A ocorrência envolveu um automóvel Volkswagen Gol 1.0 e deixou duas vítimas – um homem e uma mulher –, cujas identidades não foram informadas.
O fogo destruiu o veículo e gerou riscos imediatos ao tráfego local e de alastramento para a vegetação às margens da pista.
O veículo saiu da pista de rolamento e parou em um barranco às margens da rodovia. Em decorrência do impacto e da rápida propagação das chamas, a estrutura do automóvel foi consumida pelo fogo, espalhando fumaça e detritos pelo acostamento.
Como foi a ação dos bombeiros?
Acionados para o socorro, os militares do 7º Pelotão do CBMMG de Januária, na mesma região do estado, deslocaram-se até o local para conter a emergência. "A guarnição realizou o combate ao incêndio, extinguindo os focos remanescentes e garantindo a segurança da área", informou a corporação.
Após o controle do fogo, os socorristas inspecionaram o veículo e encontraram os corpos carbonizados dos dois ocupantes.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também compareceu ao local em apoio operacional. A cena do acidente foi isolada para os trabalhos de investigação da perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais.
Com a conclusão dos procedimentos periciais e a autorização das autoridades competentes, os bombeiros realizaram o desencarceramento e a remoção das vítimas, que foram repassadas à funerária de plantão.
Em seguida, os bombeiros efetuaram a limpeza da pista para retirar resíduos do veículo e eliminar os perigos para os demais condutores. A área permaneceu sob custódia da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) para orientar o tráfego de veículos.
A rodovia MGC-135, no trecho compreendido entre Pedras de Maria da Cruz, Lontra e Montes Claros, é considerada um trecho perigoso devido ao histórico de sinistros.
Batida e incêndio na MGC-135
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Acionamento dos bombeiros: chamado registrado às 23h29 de sábado (1/8)
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Chegada da guarnição: constatação de incêndio em automóvel em um barranco
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Combate às chamas: controle dos focos de fogo pelo CBMMG de Januária
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Localização das vítimas: identificação de dois corpos carbonizados no interior do veículo
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Perícia técnica: isolamento da cena para procedimentos da Polícia Civil
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Desencarceramento e remoção: retirada dos corpos após liberação das autoridades
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Desobstrução da rodovia: limpeza da pista e repasse do local para a Polícia Militar
Segurança para tráfego noturno em rodovias
- Atenção aos limites de velocidade: redução da marcha em trechos com barrancos e curvas
- Manutenção preventiva do veículo: verificação constante de freios, pneus e sistema elétrico
- Cuidado com o cansaço: pausas regulares em viagens longas para evitar cochilos ao volante
- Uso correto dos faróis: iluminação adequada para ampliar a visibilidade na pista
- Equipamentos de emergência: manutenção do extintor e sinalização imediata em caso de pane