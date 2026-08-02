Acidente na MGC-135: cegonheira tomba e arremessa carros na pista

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

O condutor de uma carreta de transporte de carros (cegonheira) morreu quando o veículo de transporte de cargas tombou e arremessou vários automóveis transportados na pista da MGC-135, na madrugada deste domingo (2/8).

O acidente ocorreu em Bocaiúva, no Norte de Minas, por volta de 0h15 na região serrana do município, trecho de zona rural considerado perigoso, contendo postos operacionais da concessionária Eco-135 e vias de acesso ao município vizinho de Engenheiro Navarro.

O veículo pesado tombou atravessado sobre a pista contrária e diversos automóveis transportados foram arremessados sobre o asfalto, o que interditou a circulação no sentido Montes Claros.

A carreta trafegava no sentido Belo Horizonte. O condutor perdeu o controle da direção na altura da serra, fazendo com que o veículo tombasse sobre a mureta de divisão de sentidos.

Com a violência do impacto do tombamento, os veículos de passeio que eram transportados na plataforma do caminhão-cegonha foram projetados para fora da estrutura e lançados sobre a rodovia, espalhando destroços e carros de passeio pela pista, multiplicando os pontos de perigo na via.

Os socorristas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) atenderam à chamada na viatura Auto Bomba Tanque Salvamento (ABTS) de Bocaiúva, na Auto Comando de Área (ACA) de Montes Claros e em conjunto com as equipes de atendimento da concessionária Eco-135.

Qual o cenário encontrado pelos socorristas?

Ao chegarem ao trecho atingido, os bombeiros identificaram vários veículos espalhados e que o motorista da carreta morreu no local.

O condutor ficou com parte do corpo presa às ferragens da cabine, exigindo manobras técnicas para realizar o desencarceramento.

A perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais foi acionada para realizar os levantamentos de praxe e averiguar a causa exata do acidente.

No momento da desmobilização do Corpo de Bombeiros, o trânsito na MGC-135 fluía e permanecia controlado em meia pista por agentes da concessionária Eco-135.

O trecho da MGC-135 em Bocaiúva registrou múltiplos acidentes com dinâmicas e estragos semelhantes nos últimos seis meses. Em maio de 2026, o tombamento de uma carreta no km 404 da mesma rodovia espalhou carga sobre a pista e interditou parcialmente o tráfego nos dois sentidos.

Em abril de 2026, um choque entre um caminhão-tanque e uma carreta no trecho entre Bocaiúva e Montes Claros deixou um motorista morto e derramou combustível na pista.

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Já em janeiro de 2026, uma colisão frontal entre caminhões na MGC-135 em Bocaiúva provocou uma morte e deixou dois feridos, evidenciando os frequentes perigos associados ao tráfego de veículos pesados no trecho de serra.

Tombamento e morte na MGC-135

Chamado inicial: recebido na madrugada deste domingo por volta das 0h15

recebido na madrugada deste domingo por volta das 0h15 Mobilização de equipes: envio da guarnição de Bocaiúva e do apoio de Montes Claros

envio da guarnição de Bocaiúva e do apoio de Montes Claros Isolamento da área: interdição da pista afetada para resgate seguro

interdição da pista afetada para resgate seguro Desencarceramento da vítima: retirada do condutor preso à estrutura da cabine

retirada do condutor preso à estrutura da cabine Perícia técnica: realização dos levantamentos periciais pela Polícia Civil

Recomendações de segurança em trechos de serra