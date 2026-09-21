Homem morre após briga por cigarro no Centro de Belo Horizonte
Suspeito de 30 anos foi preso após agredir vítima de 46 com um pedaço de madeira; ambos seriam pessoas em situação de rua na capital mineira
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Um homem de 46 anos morreu após ser agredido durante uma briga por um cigarro na madrugada deste domingo (20), na Rua Espírito Santo, no Centro de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, a vítima e o suspeito, de 30 anos, eram pessoas em situação de rua.
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Durante a discussão, o suspeito pegou um pedaco de madeira e perseguiu a vítima. O homem foi atingido com ferimentos no rosto, na nuca e no pescoço. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital João XXIII, mas não resistiu.
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Após o crime, o agressor fugiu do local. Ele foi localizado e preso na região Central com a ajuda de uma testemunha que presenciou o ocorrido.