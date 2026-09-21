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MORTE

Homem morre após briga por cigarro no Centro de Belo Horizonte

Suspeito de 30 anos foi preso após agredir vítima de 46 com um pedaço de madeira; ambos seriam pessoas em situação de rua na capital mineira

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
21/09/2026 07:47

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Homem morre após briga por cigarro no Centro de Belo Horizonte
Polícia Militar de Minas Gerais, que atuou na ocorrência de homicídio no Centro de Belo Horizonte crédito: Reprodução

Um homem de 46 anos morreu após ser agredido durante uma briga por um cigarro na madrugada deste domingo (20), na Rua Espírito Santo, no Centro de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, a vítima e o suspeito, de 30 anos, eram pessoas em situação de rua.

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Durante a discussão, o suspeito pegou um pedaco de madeira e perseguiu a vítima. O homem foi atingido com ferimentos no rosto, na nuca e no pescoço. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital João XXIII, mas não resistiu.

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Após o crime, o agressor fugiu do local. Ele foi localizado e preso na região Central com a ajuda de uma testemunha que presenciou o ocorrido.

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