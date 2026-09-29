Quatro parques de BH vão ganhar espaços multissensoriais para autistas

Crianças que frequentam parques de Belo Horizonte vão ganhar, em quatro desses espaços, novas opções de brincadeiras pensadas para diferentes formas de interação. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) contratou, por R$ 1,8 milhão, uma empresa para instalar parques infantis inclusivos e multissensoriais nos parques Juscelino Kubitschek, Roberto Burle Marx, Aggeo Pio Sobrinho e Francisco Lins do Rêgo. A contratação foi homologada nesta terça-feira (29/9), em publicação no “Diário Oficial do Município” (DOM).

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O projeto foi desenvolvido para reunir, em um mesmo espaço, equipamentos de lazer e de estímulo ao desenvolvimento infantil, com recursos de acessibilidade. A estrutura deverá contar com elementos que estimulem os sentidos e possibilitem a participação de crianças com necessidades variadas.

A contratação não se limita ao fornecimento dos equipamentos. A empresa vencedora, Ativa Inclusão Ltda., também será responsável pela instalação, pela preparação das bases de concreto e pela colocação de piso emborrachado, para aumentar a segurança durante o uso.



Outro recurso previsto é um sistema de comunicação acessível. Cada equipamento poderá ter uma placa com QR Code, por meio da qual os usuários terão acesso a vídeos com explicações e orientações sobre a estrutura e sua utilização.

O valor de R$ 1,8 milhão corresponde ao pacote completo de implantação. Também estão incluídos no contrato o comissionamento dos equipamentos, a capacitação e a produção da documentação técnica necessária.



Onde os espaços serão instalados

Os quatro parques escolhidos para receber as estruturas ficam em diferentes pontos de Belo Horizonte:

Parque Municipal Juscelino Kubitschek, no Sion, na Região Centro-Sul;

Parque Ecológico Roberto Burle Marx, no Flávio Marques Lisboa, no Barreiro;

Parque Aggeo Pio Sobrinho, no Buritis, na Região Oeste;

Parque Ecológico Francisco Lins do Rêgo, na Pampulha.

A contratação foi realizada pela Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB), por meio do Pregão Eletrônico nº 93137/2026. A Ativa Inclusão Ltda., inscrita no CNPJ 61.774.016/0001-46, foi a vencedora do item único da licitação.



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Apesar da homologação, o documento publicado pela prefeitura não estabelece data para o início das instalações nem prazo para que os espaços sejam liberados ao público.