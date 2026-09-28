BH: Avenidas no Barreiro passam a ter faixas para ônibus nesta terça

As avenidas Waldir Soeiro Emrich (Via do Minério) e Olinto Meireles, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, passarão a ter faixas exclusivas e preferenciais para ônibus. O início das operações ocorrerá nesta terça-feira (29/9). A intervenção integra o Programa de Redução do Tempo de Viagem no Transporte Coletivo da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Com a intervenção, as duas avenidas passarão a ter 2,2 quilômetros de faixas exclusivas e preferenciais, que operarão 24 horas por dia. O objetivo, segundo a PBH, é proporcionar viagens mais rápidas, reduzir o tempo de espera dos passageiros nos pontos e aumentar a eficiência do transporte coletivo. Confira os trechos:

Faixa exclusiva: Avenida Waldir Soeiro Emrich, entre a Avenida Olinto Meireles, Rua Alfredina de Amaral e Avenida Olinto Meireles (1,2 km);

Faixa preferencial: Avenida Olinto Meireles, entre as avenidas Waldir Soeiro e Deputado Álvaro Antônio (1 km).

Com o trecho já existente na Avenida Waldir Soeiro Emrich, entre a Rua Alfredina de Amaral e o Anel Rodoviário, a via passa a ter 2,7 quilômetros de faixa exclusiva - da Avenida Olinto Meireles e o Novo Anel, operando 24 horas.

A Avenida Waldyr Soeiro Emrich conta com 11 linhas do transporte coletivo (30, 318, 320, 332, 3050, 3051, 3052, 3055, 3150, 3151 e 6350) e a Avenida Olinto Meireles com 15 linhas (30, 208, 318, 320, 325, 327, 328, 332, 3055, 3150, 3350, 5350, 6350, S32 e S33).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Malha viária

Belo Horizonte conta atualmente com cerca de 88 quilômetros de rotas prioritárias para o transporte coletivo, considerando faixas exclusivas, faixas preferenciais e pistas exclusivas. Em 2026 entraram em operação as rotas desse tipo na Avenida Afonso Pena (agosto) e nas avenidas João Pinheiro e Cristóvão Colombo (janeiro).