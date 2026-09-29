Padre galã de Varginha viraliza e deixa fiéis em polvorosa nas redes

Um vídeo da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, de Varginha, no Sul de Minas Gerais, viralizou nas redes sociais por um motivo inusitado. Na gravação, o padre João Paulo Gonçalves de Carvalho convida os fiéis para a Novena e Festa de Nossa Senhora Aparecida, mas foi a sua aparência que roubou a cena.

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A publicação recebeu uma série de elogios à beleza do sacerdote. Muitas mulheres brincaram sobre uma vontade repentina de frequentar as missas e celebrações da paróquia. Com a repercussão, os administradores da página fecharam os comentários do vídeo.

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A medida, porém, não acabou com as brincadeiras. Em outras publicações em que João Paulo aparece, internautas continuaram deixando mensagens sobre o padre. "Menina… Eu iria em todas as missas desse padre", escreveu uma mulher. "Nossa, me deu uma vontade de ir pra missa", comentou outra.

O contexto religioso também serviu de inspiração para os comentários. "Misericórdia… nem me confessei e já tô pecando!", brincou um seguidor. Em outro post, uma mulher escreveu: "Quem ficar por último é a mulher do padre, ninguém sai do lugar".

Até quem se declarou ateu entrou na conversa. "O inimigo é ardiloso, ele testa meu ateísmo todos os dias!", escreveu um homem. Outra seguidora resumiu a repercussão com a frase: "Senhor, eu pequei".

Apesar da agitação nas redes, o objetivo do vídeo era divulgar a programação religiosa da paróquia. Na gravação, João Paulo convida a comunidade para participar da Novena e Festa de Nossa Senhora Aparecida, celebração em homenagem à padroeira do Brasil.

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A programação será realizada entre os dias 2 e 12 de outubro. Segundo a paróquia, serão dias dedicados à "fé, oração e devoção".