Todos os caminhos levam a Aparecida: onde a fé encontra os milagres

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Há um silêncio que só existe em Aparecida. Ele nasce no exato momento em que o romeiro atravessa os imensos pórticos da Basílica Nacional. Depois de dias caminhhando sob o Sol, de noites dormidas em pousos improvisados, de quilômetros percorridos de bicicleta, moto, ônibus ou a pé, muitos simplesmente param. Olham para o alto. Os olhos se enchem de lágrimas antes mesmo de encontrarem a pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida.

Alguns se ajoelham no piso frio. Outros abraçam familiares em silêncio. Há quem aperte um terço contra o peito, quem carregue uma fotografia já amarelada pelo tempo, quem feche os olhos para agradecer por uma cura, uma cirurgia bem-sucedida, a recuperação de um filho ou simplesmente por continuar vivo.

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Nesse instante, ninguém pergunta de onde veio o outro peregrino. Pouco importa a profissão, a idade ou a condição financeira. Todos chegam iguais diante da Padroeira do Brasil: frágeis, esperançosos e carregando histórias que, muitas vezes, só Deus conhece.

A maior peregrinação da América Latina

Santuário de Aparecida Carlos Altman/EM/D.A PRESS

É essa força invisível que transforma Aparecida, no interior de São Paulo, no maior destino do turismo religioso da América Latina. Todos os anos, milhões de pessoas escolhem a cidade para renovar promessas, buscar consolo e agradecer graças alcançadas.

Estimativas do Ministério do Turismo indicam que cerca de 20 milhões de viagens são realizadas anualmente no Brasil motivadas pela fé. O Santuário Nacional recebe milhões de visitantes por ano e movimenta hotéis, restaurantes, comércio e serviços, consolidando Aparecida como um dos principais motores do turismo religioso brasileiro.

Onde a fé encontra os milagres

Um dos lugares sagrados no santuário de Aparecida é a sala das velas. Local de agradecimentos dos peregrinos por graças alcançadas Carlos Altman/EM/D.A PRESS

Na Sala das Promessas, milhares de objetos contam histórias que não cabem em palavras. Muletas, fotografias, cartas, capacetes, uniformes e cadeiras de rodas representam graças alcançadas e testemunhos de quem acredita na intercessão de Nossa Senhora Aparecida.

Poucos metros adiante, outro cenário emociona os peregrinos: a Capela das Velas. O ambiente é iluminado por milhares de chamas que permanecem acesas durante todo o dia. Cada vela representa uma intenção, um agradecimento, um pedido de cura, proteção ou paz. Para muitos devotos, acender uma vela é transformar a oração em um gesto concreto, uma forma de manter viva a esperança mesmo diante das maiores dificuldades.

A professora Jussara Ataíde saiu de BH para pagar uma promessa pela recuperação do ex-marido durante a pandemia de Covid Carlos Altman/EM

Foi ali que a professora Jussara Ataíde fez uma de suas orações mais emocionantes. Depois de agradecer pela recuperação do marido, Alessandro, ela acendeu uma vela em silêncio. "Foi a maneira que encontrei de agradecer pela vida dele. Naquele momento, só consegui rezar e chorar", lembra.

A aposentada Marciana Alvarenga também faz questão de passar pela capela sempre que visita Aparecida. Antes de seguir para a imagem da Padroeira, ela acende uma vela em memória do marido, Tarcísio Alvarenga.

"Enquanto a chama permanece acesa, parece que minha oração continua chegando até Deus. É uma forma de sentir que meu marido nunca deixou de caminhar ao meu lado", diz.

A aposentada Marciana Alvarenga visitou a Capela das Velas em lembrança do facelido marido Tarcísio Carlos Altman/EM

Ali, histórias como as de Jussara e Marciana se encontram. Uma chegou para agradecer pela vida preservada. A outra continua voltando para manter vivo um amor que a morte não apagou. Entre o calor das velas e o silêncio das preces, Aparecida revela por que é muito mais do que um destino turístico: é um lugar onde milhões de brasileiros encontram conforto, renovam a esperança e reafirmam a fé.

O tempo das romarias

A cidade vive intensamente o período que antecede 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida. Até lá, romarias de dioceses, movimentos religiosos, motociclistas, ciclistas, caminhantes e famílias inteiras chegam diariamente ao Santuário. A programação inclui novenas, procissões, vigílias, celebrações especiais e as tradicionais missas da Festa da Padroeira do Brasil, quando centenas de milhares de fiéis lotam a Basílica.

Onde a fé encontra os milagres

Na Sala das Promessas, milhares de objetos contam histórias que não cabem em palavras. Muletas, fotografias, cartas, capacetes, uniformes e cadeiras de rodas representam graças alcançadas e testemunhos de quem acredita na intercessão de Nossa Senhora Aparecida.

Ali, histórias como as de Jussara e Marciana se encontram. Uma chegou para agradecer pela vida preservada. A outra continua voltando para manter vivo um amor que a morte não apagou.

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Muito além da Basílica

Embora o Santuário Nacional seja o principal motivo da viagem, Aparecida oferece uma série de atrações que ajudam o peregrino a compreender a história da devoção à Padroeira do Brasil e tornam a visita ainda mais completa.

Um dos locais mais simbólicos é o Porto Itaguaçu, às margens do Rio Paraíba do Sul. Foi ali que, em 1717, os pescadores encontraram primeiro o corpo e depois a cabeça da pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida, dando início a uma das maiores manifestações de fé do país. O espaço preserva esse momento histórico e recebe celebrações e peregrinações ao longo de todo o ano.

Outro ponto imperdível é a Basílica Histórica, no centro da cidade. Construída no século XVIII, ela foi o primeiro grande templo dedicado à Padroeira e continua acolhendo missas e visitantes que desejam conhecer as origens da devoção mariana no Brasil.

Ligando os dois templos está a Passarela da Fé, com cerca de 390 metros de extensão. Muitos romeiros percorrem o trajeto em oração, alguns descalços ou de joelhos, em cumprimento de promessas.

Para quem busca momentos de contemplação, o Morro do Cruzeiro oferece uma Via-Sacra ao ar livre, com esculturas em tamanho natural que retratam os últimos passos de Jesus Cristo. O percurso termina em um mirante com vista panorâmica para a cidade e para a imponente Basílica Nacional.

Outra experiência bastante procurada é o teleférico, que liga o complexo do Santuário ao Morro do Cruzeiro, proporcionando uma vista privilegiada do Vale do Paraíba e da cidade de Aparecida.

O visitante também pode conhecer a Cidade do Romeiro, espaço com jardins, áreas de descanso, praça de alimentação, lojas e estrutura voltada ao acolhimento dos peregrinos; o Memorial da Devoção Nossa Senhora Aparecida, que reúne exposições sobre a história da Padroeira e da evangelização no Brasil; e o Museu Nossa Senhora Aparecida, com peças sacras, documentos e objetos que ajudam a contar mais de três séculos de devoção.

A experiência pode ser completada com uma visita ao tradicional comércio de artigos religiosos, considerado um dos maiores do país, onde é possível encontrar imagens, terços, velas, livros, artesanato e lembranças para levar um pouco da fé de Aparecida para casa.

A esperança que segue viagem

Quem deixa Aparecida leva mais do que lembranças ou objetos religiosos. Leva uma experiência que atravessa o tempo. Alguns chegam pedindo um milagre. Outros voltam para agradecer. Há também aqueles que encontram na Basílica um abraço para a dor da perda ou forças para recomeçar.

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Talvez seja esse o maior milagre de Aparecida: lembrar que a fé não elimina o sofrimento, mas oferece esperança para seguir em frente. E é por isso que, ano após ano, milhões de brasileiros continuam refazendo o mesmo caminho. Porque, para quem acredita, todos os caminhos levam à casa da Padroeira do Brasil.