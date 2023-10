Nossa Senhora Aparecida: conheça a origem do nome da padroeira do Brasil

438

Monumento dedicado a Nossa Senhora Aparecida na América Latina, em Itaipulândia (foto: (Gilson Abreu/AEN))

Nesta quinta-feira (12/10) é comemorado o dia de Nossa Senhora Aparecida , considerada a padroeira do Brasil e requisitada pelos fiéis em momentos de dificuldade. A história do nome da Santa tem relação com a imagem encontrada por pescadores no ano de 1717, no rio Paraíba do Sul, em São Paulo, que pertencia a Nossa Senhora da Conceição.

Feita de terracota, com 36 centímetros e 2,5 kg, a imagem foi encontrada em dois pedaços, primeiro o corpo, e depois, a cabeça. O episódio foi considerado um milagre, e como ela foi “aparecida” aos pescadores o nome encaixou perfeitamente, sendo assim, passou a ser conhecida como Nossa Senhora Aparecida.

A principal teoria da padroeira ter sido encontrada no rio, é que ela tenha sido jogada na água por alguma pessoa que queria se livrar da imagem, que estava quebrada. Algumas pessoas acreditam que ter uma representação danificada pode trazer azar.



*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes