Vídeo: mulher atropela pessoas em briga por vaga de estacionamento em SP

Após discutir com funcionárias de um salão pela vaga no estacionamento, a mulher entrou no carro, engatou a ré e passou por cima de ao menos quatro pessoas (foto: (TV Globo/Reprodução))

Uma mulher foi presa, na noite de quarta-feira (11/10), em Taboão da Serra (SP), após atropelar cerca de quatro pessoas e bater em dois carros propositalmente durante uma briga por vaga de estacionamento.





Veja o vídeo do momento:

O atropelamento foi registrado por câmeras de segurança do local. A condutora foi indiciada pelo crime de tentativa de homicídio e vai ter de pagar os danos nos dois veículos que bateu.

De acordo com o g1 São Paulo , a mulher foi presa pela Guarda Civil Municipal de Taboão da Serra. Ela deve passar por audiência de custódia na Justiça nesta quinta-feira (12/10), que vai determinar se ela continuará presa ou será solta para responder em liberdade. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a confusão ocorreu porque a mulher estacionou em frente a um salão sem ser cliente. Ela foi informada que o local era reservado a clientes, informação que ela ignorou.

“Ao retornar, ela não conseguiu sair pois o proprietário do local, como não havia vagas disponíveis, colocou seu automóvel em frente dos outros carros, o que impediu a saída. A mulher tentou tirar seu carro mesmo assim, momento em que encostou no carro de uma das clientes do estabelecimento, que pediu para ela ter cuidado”, diz a nota da SSP.



A condutora não gostou e uma discussão foi iniciada entre a dona do carro e a motorista que atropelou as pessoas. Funcionárias do salão pediram para que a mulher fosse embora e o carro do proprietário foi retirado, mas a motorista continuou a discutir, até o momento do atropelamento.



Nas imagens, é possível ver 14 pessoas na discussão, a maioria eram mulheres. Depois de alguns minutos, as mulheres e a condutora trocam tapas.



A motorista, então, entra no carro, anda poucos metros, engata a ré e acelera, momento em que atropela quatro pessoas e fere outras quatro.



Em seguida, ela volta a andar para frente e bate nos dois carros que estavam do lado dela. Uma criança estava no carro com a mulher e foi retirada pelas pessoas que discutiam com a motorista.

“O SAMU foi acionado e duas das vítimas foram socorridas ao PS Antena, as outras duas recusaram o atendimento, mas ao chegar na delegacia, a vítima de 32 anos passou mal e foi conduzida à UPA Akira Tada”, complementa a nota da SSP.