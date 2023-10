Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças: datas coincidem, mas tem relação?

438

Programação para o dia das crianças nesta quinta-feira (12/10) (foto: (Artem Kniaz))

O Dia das Crianças, celebrado no dia 12 de outubro, mesma data de Nossa Senhora Aparecida, é um momento especial para os pequenos, que além dos presentes, podem ter um momento maior de conexão com a família. Em paralelo, a data também é celebrado pelos fieis de Nossa Senhora. E a coincidência de datas ainda intriga alguns internautas. Existe alguma relação?

Apesar das datas coincidirem, uma não está relacionada com a outra e inclusive, foram "criadas" em momentos diferentes.

O Dia das Crianças é um momento importante no comércio e foi instituído por um político de Nova Friburgo, responsável por propor uma lei criando a data em comemoração aos pequenos. Tudo começou no 3º Congresso Sul-Americano da Criança, sediado no Rio de Janeiro em 12 de outubro de 1923. Na ocasião, políticos de vários países se reuniram para debater questões relacionadas à infância, como educação, desenvolvimento e alimentação.

Na época, o encontro gerou uma repercussão positiva e ao notar o impacto do congresso e da temática, Galdino do Valle Filho, que tinha acabado de ser eleito deputado federal, propôs uma lei, em 1924, instituindo o dia 12 de outubro como Dia das Crianças no Brasil. Arthur Bernardes, o então presidente da República, sancionou o Decreto 4.867, tornando oficial a data.



Apesar do grande feito, o Dia das Crianças demorou para se popularizar no Brasil. Anos mais tarde, em 1955 quando a marca Estrela aproveitou a data para lançar a campanha publicitária “Semana do Bebê Robusto”, promovendo a venda de uma linha de bonecas com o mesmo nome, a data começou a ganhar destaque. Ao longo dos anos, mais empresas utilizaram a estratégia para alavancar as vendas, enxergando a data como uma oportunidade de negócios.

Nossa Senhora Aparecida

Já o Dia de Nossa Senhora Aparecida, foi instituído em 1953, durante a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). A data em questão foi escolhida devido a alguns fatos ocorridos no mês de outubro ao longo dos anos, entre os mais importantes, em 1717, quando três pescadores lançaram suas redes no Rio Paraíba do Sul, com o objetivo de pescar peixes grandes para um jantar especial para o Conde de Assumar.

Os pescadores, no entanto, não estavam tendo muito sucesso na pescaria e quando estavam prestes a desistirem, realizaram uma oração, pedindo por abundancia na pesca. Um pescador chamado João Alves, apanhou uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, primeiro o corpo e depois a cabeça, e enrolou-a em um manto. Em seguida, as suas redes que até então vinham vazias, abundavam em peixes.

Esse foi o primeiro milagre da Santa, que leva o nome de Aparecida pela forma como foi encontrada. Dezessete anos depois do achado, foi construída a primeira capela que rapidamente se tornou um ponto de peregrinação para os viajantes.

O Dia de Nossa Senhora Aparecida foi oficialmente instituído a partir do decreto de Lei nº 6.802, de 30 de junho de 1980, mesma data em que o Papa João Paulo II, em visita ao Brasil, consagrou a igreja como basílica e Santuário Nacional. Assim, o templo é considerado o maior santuário dedicado à Virgem Maria em todo o mundo.