De pescadores a escravos: conheça os milagres de Nossa Sra. Aparecida

Monumento para Nossa Senhora Aparecida em Itaipulândia (PR) (foto: (Gilson Abreu/AEN))

Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida é símbolo de devoção de milhares de fiéis e leva multidões a procissões em Aparecida (SP), maior destino de turismo religioso no país. Mas, quais são as histórias e os milagres por trás dessa figura?

O primeiro, e possivelmente o mais conhecida deles, remonta a 1717, quando três pescadores, Domingos Martins Garcia, João Alves e Felipe Pedroso, encontram uma imagem de barro no rio Paraíba do Sul, em São Paulo. Depois de passar a noite sem sucesso à procura de peixes, os três pegaram na rede de pesca uma figura de Nossa Senhora sem a cabeça. Ao lançar a rede novamente, eles pescaram a parte que faltava da imagem. Após isso, os olhos dos pescadores ficaram espantados ao verem quantos peixes conseguiram pegar.

A imagem de Nossa Senhora foi então levada para a casa da mãe de um dos pescadores, o primeiro altar dedicado a ela. Segundo o Santuário Nacional de Aparecida, a figura que recebe milhares de fiéis anualmente é a mesma encontrada naquela época.

Um outro milagre, datado do período escravocrata brasileiro, contribuiu para aumentar a devoção. No século XVIII, na região do Vale do Paraíba, em São Paulo, um homem escravizado foi pego após fugir da fazenda onde trabalhava forçadamente. Zacarias havia fugido de uma fazenda no Paraná e era levado de volta com correntes presas aos pulsos e ao pescoço.

Ao passarem por um santuário, ele pediu para rezar diante da imagem da santa e seu pedido foi concedido. Enquanto rezava, as correntes que o prendiam se soltaram sozinhas, como um milagre atribuído à figura. O acontecimento surpreendeu o senhor de engenho e Zacarias se tornou um homem livre e um dos disseminadores do nome de Nossa Senhora Aparecida.

A lista de feitos atribuídos a ela conta ainda com a cura de uma menina cega em Jaboticabal (SP) em 1874.

Os feitos são inúmeros, assim como a fé que devotos têm em Nossa Senhora Aparecida. A celebração acontece anualmente em 12 de outubro, feriado nacional em que é celebrado também o Dia das Crianças.