Reis e rainhas de Minas têm um encontro de fé no Santuário de Aparecida

Resistência: representações de rainhas e reis nas festas de Congado preservam a história de luta contra a escravidão no Brasil (foto: Leandro Couri/EM)



Os grupos de Congado e Reinado de Minas Gerais são uma expressão viva da cultura afro-brasileira e da fé católica que permeia a história do Brasil desde a época da colonização. É impossível não se emocionar ao falar sobre essas manifestações culturais, que carregam consigo uma carga de resistência e devoção impressionantes. Ao ver esses grupos em ação, é possível sentir a força da devoção que move cada um de seus integrantes. As roupas coloridas, as coroas e os tambores criam uma atmosfera única, que transporta quem assiste para um universo de fé e emoção.









Cerca de 300 grupos congadeiros de Minas Gerais estarão chegando hoje Aparecida, em São Paulo, para a Festa de São Benedito, que completa 114 anos. É a maior manifestação religiosa, cultural e folclórica do estado de São Paulo. Os festejos que começaram no último domingo (9/4), seguem até a próxima segunda (17/4). A expectativa de público para todo o período da festa é de 300 mil pessoas, segundo a Paróquia de São Benedito, responsável pelo evento.

Para não deixar a rica história se perder, em Minas Gerais a tradição de culto e devoção é passada aos pequenos (foto: Jair Amaral/EM)

Congadas de todo o Brasil devem participar da festa em homenagem ao santo negro. “Turistas culturais, religiosos e estudantes de todo o Brasil vêm a Aparecida prestigiar o evento e renovar a fé no glorioso santo”, informou a paróquia. Este ano, segundo a direção, a festa volta a acontecer da forma tradicional, com todos os eventos culturais e religiosos, ao contrário do ano passando, ainda por conta da pandemia, quando os festejos não aconteceram em sua totalidade.









Tradição e resistência

Tornozeleiras de chocalhos, tradição mineira presente em grupos de Reinado e Congado (foto: Leandro Couri/EM)

Os Congadeiros e Reisados são grupos formados por devotos que buscam honrar seus santos de devoção através de danças, cantos, batuques e procissões. São grupos que mantém acesa a chama da fé católica, mas que também são herdeiros das tradições e dos rituais africanos trazidos pelos negros escravizados para o Brasil. A relação desses grupos com a religião católica é complexa e, muitas vezes, contraditória. Por um lado, eles são devotos fervorosos, que dedicam suas vidas à honra dos santos e à propagação da fé. Por outro lado, eles carregam consigo as marcas da opressão e da violência que a Igreja Católica e o Estado brasileiro impuseram aos negros e aos povos indígenas ao longo da história.





Mas mesmo diante de todas as dificuldades, esses grupos mantém viva a tradição e a devoção, transformando a dor em resistência e a fé em esperança. São grupos que nos emocionam e nos inspiram, que nos lembram da importância de valorizarmos as nossas raízes e de mantermos viva a chama da fé, da resistência e da esperança.





IEPHA

Fitas coloridas, espelhos, canções de louvor e toadas de tambores são marcas do Congado em diversas regiões de Minas (foto: Jair Amaral/EM)

A presença desses grupos mineiros de Reinado/Congado mostra o protagonismo de Minas Gerais nessa festa religiosa. Em consonância ao Programa de Patrimônio das Afromineiridades do IEPHA MG, especificamente ao processo de reconhecimento de Reinados/Congados pelo IEPHA, o governo de Minas Gerais enviou para a Aparecida um grupo de pesquisadores do instituto para acompanhar e elaborar um relatório a campo para somar ao processo de reconhecimento como patrimônio e fornecer dados para futuras políticas de salvaguarda dessa cultura mineira. Além da presença dos grupos de Reinados/Congados, este ano pela primeira vez a Rainha Conga do Estado de Minas Gerais Isabel Cassimira “Rainha Belinha” estará presente em Aparecida.





Programação









15/4 sábado:





6h - cafés da manhã em diversos lugares da cidade;

8h - apresentações dentro da igreja de São Benedito;

10h30 - entrada na Basilica de N.S. Aparecida de todos os ternos juntos;

12h - almoço para todos proximo a Basilica;

13h - Cortejo até shopping “novo” e entrega de uma imagem de São

Benedito para cada terno.

18h - procissão da antiga igreja de N.S. Aparecida até a igreja de Santa

Rita





16/4 domingo:





8h - Missa Conga;

13h - Cavalhada





17/4 segunda-feira:





3h - Alvorada, seguido de missa;

12h - Distribuição de doces;

14h - Cortejo final