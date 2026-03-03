Todos os caminhos levam à fé: o bilionário turismo religioso no Brasil

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Todos os caminhos levam ao santuário de Nossa Senhora Aparecida. Essa frase, que ecoa como um mantra entre devotos, captura a essência de um fenômeno que vai além da espiritualidade: o turismo religioso no Brasil. Um setor que movimenta bilhões de reais anualmente, atrai milhões de peregrinos e transforma cidades em polos de fé, cultura e economia. No país mais católico do mundo, com influências de diversas religiões, a romaria da fé não é apenas uma viagem; é uma jornada de renovação, que une história, tradição e um crescimento econômico impressionante. Durante a quaresma, vamos explorar os principais destinos de peregrinação no Brasil, com ênfase em Minas Gerais, as rotas que conectam esses lugares sagrados e os números que revelam um setor em ascensão constante.

O turismo religioso é um dos pilares da indústria turística brasileira, impulsionando não só a economia local, mas também o desenvolvimento sustentável de regiões inteiras. De acordo com dados do Ministério do Turismo, o segmento movimenta cerca de R$15 bilhões por ano, atraindo aproximadamente 17,7 milhões de viajantes anualmente. Esse valor reflete o impacto de festas, romarias, retiros e peregrinações que ocorrem ao longo do ano, sem depender exclusivamente de datas sazonais como a Páscoa ou o Natal.

Crescimento do setor

Embora o turismo religioso seja predominantemente doméstico, ele atrai cada vez mais visitantes internacionais, especialmente de países católicos como Portugal, Itália e Argentina. Eventos como o Círio de Nazaré, em Belém (PA), exemplificam esse potencial: em 2025, reuniu 2,6 milhões de pessoas e injetou R$210 milhões na economia local, com um aumento de mais de 10% no número de turistas em comparação ao ano anterior.

O crescimento é impulsionado por fatores como a melhoria da infraestrutura, a promoção de rotas integradas e a busca por experiências espirituais pós-pandemia. De acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), as atividades ligadas ao turismo acumularam R$108 bilhões em faturamento até agosto de 2025, o maior valor da série histórica desde 2012.

Além dos números econômicos, o turismo religioso promove a preservação cultural. São 513 festas religiosas cadastradas pelo Ministério do Turismo, que incluem romarias, retiros e celebrações que misturam fé com elementos folclóricos. Para os idosos, por exemplo, é uma preferência marcante: uma pesquisa recente mostrou que o turismo religioso é o segundo tipo de viagem mais desejado por brasileiros acima de 60 anos, atrás apenas de destinos de sol e praia.







Destinos icônicos de peregrinação no Brasil

O Brasil é um mosaico de santuários, basílicas e festas que atraem devotos de todas as regiões. Aqui, destacamos alguns dos principais, que juntos recebem dezenas de milhões de visitantes por ano.

Aparecida (SP): O epicentro do turismo religioso brasileiro. O Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do país, recebe mais de 12 milhões de peregrinos anualmente, tornando-se o maior centro de peregrinação da América Latina. A cidade, no Vale do Paraíba, vive um pico em outubro, durante as comemorações da padroeira, com romarias que partem de todo o país. A basílica, segunda maior do mundo, é um símbolo de devoção mariana e impulsiona a economia local com hotéis, restaurantes e comércio de artigos religiosos.





Juazeiro do Norte (CE): Segundo maior destino religioso do Brasil, atrai 2,5 milhões de romeiros por ano em homenagem ao Padre Cícero Romão Batista, o "Padim Ciço". A cidade no Cariri cearense é palco de romarias intensas, especialmente em setembro e novembro, misturando fé popular com cultura nordestina. Peregrinos vêm de longe para visitar a estátua do padre e o Horto, gerando um fluxo econômico que sustenta milhares de famílias.





Belém (PA): O Círio de Nazaré, realizado no segundo domingo de outubro, reúne mais de 2 milhões de fiéis em uma das maiores procissões do mundo. A Basílica de Nazaré é o coração da celebração, que inclui a famosa corda de 400 metros carregada pelos devotos. Em 2025, espera-se mais de 100 mil turistas adicionais, injetando R$210 milhões na economia.





Trindade (GO): Perto de Goiânia, a Festa do Divino Pai Eterno atrai 1,5 milhões de pessoas no primeiro domingo de julho. O santuário é um polo de romarias que duram 10 dias, com missas, novenas e feiras artesanais.





Nova Trento (SC): Lar do Santuário de Santa Paulina, a primeira santa brasileira, recebe 840 mil visitantes por ano. A cidade catarinense, influenciada pela imigração italiana, oferece uma arquitetura arrojada e escadarias simbólicas, sendo o segundo destino mais visitado após Aparecida.

Outros destaques incluem Guaratinguetá (SP), terra de Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro; Nova Veneza (SC), com o Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio; e o Teatro Nova Jerusalém (PE), que encena a Paixão de Cristo para milhares durante a Semana Santa.









Minas Gerais: o coração religioso do Brasil



Minas Gerais, com sua herança colonial e barroca, é um dos estados mais ricos em turismo religioso. As cidades históricas, declaradas Patrimônio Mundial pela Unesco, abrigam igrejas centenárias, festas tradicionais e rotas que atraem peregrinos o ano todo. Aqui, a fé se entrelaça com a mineração do ouro e a arte de Aleijadinho.

O estado mineiro se destaca como o estado com a maior e mais diversificada oferta de turismo religioso no Brasil, graças à herança barroca, colonial e à forte tradição católica. Em 2025, o setor movimentou cerca de R$5 bilhões anualmente no estado (dados do governo mineiro), com 36% dos turistas chegando com foco em cultura e religião. Em 2025, o programa "Minas Santa" celebrou a fé em todos os 853 municípios, com mais de meio milhão de peregrinos e impacto econômico de R$1,9 bilhão só em eventos principais.

A semana santa em Minas Gerais é vivida com uma devoção profunda e um jeito bem mineiro: discreto, acolhedor, comunitário e cheio de rituais que se repetem há séculos. Os mineiros não fazem alarde, mas se preparam com calma, respeito e aquele toque de tradição que mistura fé católica, herança barroca e costumes familiares.

O mineiro não grita sua fé; vive-a. As famílias se organizam em irmandades (como as antigas irmandades do Rosário ou do Santíssimo), preparam andores com flores colhidas no quintal, vestem roupas sóbrias e participam em silêncio ou com cânticos baixos. Há um senso de comunidade: quem não participa ajuda na limpeza das ruas, na cozinha comunitária ou na recepção de romeiros.

Nas cidades históricas, o turismo religioso cresce, mas o essencial permanece: a transmissão geracional. Avós ensinam netos a fazer tapetes, a rezar o Ofício das Trevas ou a carregar velas na Procissão das Almas.

Em 2026, com o feriado da Páscoa caindo de 29 de março a 5 de abril, Minas Gerais espera milhares de visitantes, mas para o mineiro de raiz — como muitos em Belo Horizonte e no interior —, é tempo de voltar à raiz: família, igreja, silêncio e fé renovada.

Onde visitar

Congonhas: Famosa pela Basílica do Bom Jesus de Matosinhos, com as esculturas dos 12 Profetas de Aleijadinho. Recebe milhares durante a Semana Santa e é ponto chave em rotas como o Caminho Religioso da Estrada Real.

Ouro Preto: Com mais de 20 igrejas barrocas, como a de São Francisco de Assis, é um ícone do Circuito do Ouro. As celebrações de Corpus Christi, com tapetes de serragem, atraem turistas que buscam imersão histórica e espiritual.

Tiradentes e São João del-Rei: Cidades vizinhas com festas religiosas vibrantes, como a Semana Santa em Tiradentes, que inclui encenações da Paixão de Cristo. São João del-Rei destaca-se pela rivalidade amigável entre irmandades católicas.

Diamantina: Berço de Chica da Silva, oferece igrejas como a de Nossa Senhora do Carmo e festas como a Vesperata, que misturam música e devoção.

Caeté: Abriga o Santuário Nossa Senhora da Piedade, no alto da Serra da Piedade, com vistas panorâmicas. É o ponto de partida de várias rotas e recebe retiros espirituais.

Outras cidades envolvidas incluem Mariana (com a Catedral da Sé), Sabará (igrejas com influências orientais), Santa Luzia (festas de Nossa Senhora do Rosário) e Santa Rita Durão (peregrinação à Nhá Chica).

Caminhos da fé em Minas





Em 2025, Minas lançou duas novas rotas: Caminho da Agonia (Sul de Minas, passando por Pedralva, Maria da Fé, Cristina e Itajubá) e Caminhos Franciscanos (Vale do Mucuri, incluindo Teófilo Otoni, Itambacuri, Lajinha e Frei Gaspar), elevando o total para 11 rotas de peregrinação no estado.

O Roteiro Entre Serras da Piedade ao Caraça, por exemplo, conecta Caeté, Barão de Cocais, Santa Bárbara e Catas Altas, oferecendo uma jornada de fé em meio à natureza. Essas cidades não só preservam o patrimônio religioso, mas geram empregos em hospedagem, gastronomia (com pratos como o frango com ora-pro-nobis) e artesanato.

As 11 rotas oficiais de peregrinação religiosa em Minas Gerais são percursos estruturados para caminhada, cicloturismo e contemplação espiritual. As rotas de peregrinação são o fio condutor do turismo religioso, inspiradas no Caminho de Santiago de Compostela, mas adaptadas à diversidade brasileira. Elas combinam bem-estar e relaxamento, passando por serras, rios e vilarejos.









Caminho da Agonia

Distância: 61 km

Cidades: Cristina Maria da Fé Pedralva Itajubá (Serra da Mantiqueira, Sul de Minas).





Caminho da Luz

Distância: cerca de 195-200 km

Cidades: Tombos Catuné Pedra Menina Carangola Fervedouro Araponga Caiana Espera Feliz Alto Caparaó (Zona da Mata e região do Pico da Bandeira, Leste de Minas).





Caminho da Prece

Distância: 71 km

Cidades: Jacutinga Ouro Fino Inconfidentes Tocos do Moji Borda da Mata (Sul de Minas).





Caminho das Capelas

Distância: cerca de 75 km (circuito circular)

Cidades: Inconfidentes (partida e chegada na Igreja Matriz de São Geraldo Magela) Bom Repouso Tocos do Moji (Sul de Minas).





Caminho de Nhá Chica

Distância: 250-280 km

Cidades: Inconfidentes (Capela Nhá Chica) Borda da Mata Congonhal Espírito Santo do Dourado Silvianópolis Careaçu Heliodora Natércia Conceição das Pedras Cristina Carmo de Minas Soledade de Minas Caxambu Baependi (Sul de Minas).





Caminhos Franciscanos

Distância: 42 km

Cidades: Teófilo Otoni Frei Gaspar Itambacuri (Vale do Mucuri, Leste de Minas).





Trilhas da Devoção

Distância: circuito local (cerca de 71 espaços religiosos mapeados, percursos curtos e variados)

Cidades: Itaúna e arredores (Região Central de Minas).





Roteiro Entre Serras da Piedade ao Caraça

Distância: cerca de 70-100 km

Cidades: Caeté Barão de Cocais Santa Bárbara Catas Altas (Circuito do Ouro, Central de Minas).





Caminho Religioso da Estrada Real (CRER)

Distância: parte mineira cerca de 806 km (total da rota 1.032 km, incluindo SP)

Cidades: Caeté Sabará Mariana Ouro Preto Congonhas São João del-Rei Tiradentes outras 32 localidades mineiras até Passa Quatro (conexão com Aparecida/SP).





Caminho de Nossa Senhora da Lapa

Distância: 23 km

Cidades: Claro de Minas (distrito de Vazante, na Igreja de São Sebastião e Santa Terezinha) Vazante (Gruta de Nossa Senhora da Lapa) (Noroeste de Minas).